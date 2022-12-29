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Украинские военные показали видео с горой тел российских солдат под Бахмутом

  • 29.12.2022, 12:37
Украинские военные показали видео с горой тел российских солдат под Бахмутом

Десятки ликвидированных оккупантов сброшены друг на друга в общую могилу.

В соцсетях появилось видео Сил обороны, обнаруживших с помощью дрона целую гору трупов военных РФ.

Как сообщается, опубликованные кадры были сняты под Бахмутом Донецкой области, который российские захватчиков безуспешно штурмуют уже больше полугода.

В результате лобовых атак, для которых используют в основном завербованных в ЧВК «Вагнера» заключенных, оккупанты несут колоссальные потери.

На обнародованном видео видно более десятка тел, сброшенных друг на друга в общую могилу.

«Пацаны повоевать приехали. Хорошего понемногу. Они навоевались. Лежат, отдыхают», — прокомментировали потери противника украинские военные.

Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было ликвидировано уже более 104 тысяч россиян.

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