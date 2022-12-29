Как белорус сделал бизнес на аренде елок 2 29.12.2022, 12:40

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Несколько лет назад он высадил тысячу елочек.

Совсем экологично — нарядить елку во дворе. Но праздник нужен дома. Поэтому Евгений хочет переписать скрепы, заменив как-нибудь строчку «срубили нашу елочку под самый корешок». Несколько лет назад он высадил тысячу елочек, а теперь в костюме Деда Мороза развозит их клиентам, а потом забирает и опять сажает в грунт.

Проект «Экоелочка» построен на аренде. Вот несколько цитат из ролика «Онлайнера».

— Все началось с того, что в фермерском хозяйстве пустовала земля. Для классического земледелия она была непригодна, поэтому мы решили высадить там елочки: подрастить их, спилить и продать.

Буквально через год, после того как мы высадили саженцы, знакомые начали спрашивать: когда уже? Рубить елки было рано. Но в голову пришла идея поделиться ими на время — мы пересадили елочки из грунта в кадки и предложили в аренду. Людям идея понравилась, и в первый год все мелкие елочки (до полуметра) были сданы. А мы удивились спросу.

В мире есть подобные проекты, но с особенностями: залоговая стоимость, отсутствие выбора, невозможность взять одну и ту же елочку повторно. Мы пошли дальше и предложили людям скидку на повторный заказ одной и той же елки.

Сразу мы посадили тысячу елок. По нашим прикидкам, это обошлось в несколько тысяч рублей.

Стоимость аренды соизмерима со стоимостью приобретения. Но мы заморачиваемся: осторожно выкапываем, отправляем в парники для акклиматизации, доставляем, забираем, летом ухаживаем.

Все елочки небольшие. Прошлый год показал, что деревья выше 1,5 метра плохо выживают — им в кадках некомфортно.

Идея сохранения жизни (даже когда речь идет о елках) привлекает людей. Этот пример видят дети. Они воспитываются на принципах ответственного потребления.

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