На авиабазе РФ в Энгельсе прогремели новые мощные взрывы 6 29.12.2022, 12:43

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Опубликованы кадры последствий нанесенного удара.

В Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс, откуда ранее оккупанты поднимали стратегические бомбардировщики для атак по мирным городам Украины.

О мощной «бавовне» возле стратегического аэродрома РФ сообщает Telegram-канал Mash .

В Сети также публикуются фото и видео последствий взрывов в Саратовской области.

«Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 02:35 ночи по минскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета.

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