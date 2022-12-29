На авиабазе РФ в Энгельсе прогремели новые мощные взрывы

На авиабазе РФ в Энгельсе прогремели новые мощные взрывы6
- 29.12.2022, 12:43
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Опубликованы кадры последствий нанесенного удара.
В Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс, откуда ранее оккупанты поднимали стратегические бомбардировщики для атак по мирным городам Украины.
О мощной «бавовне» возле стратегического аэродрома РФ сообщает Telegram-канал Mash .
В Сети также публикуются фото и видео последствий взрывов в Саратовской области.
«Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО», - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.
Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.
Два взрыва один за другим прозвучали в 02:35 ночи по минскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета.