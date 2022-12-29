Хладнокровный инструктор минской автошколы стал звездой Сети 9 29.12.2022, 12:54

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В соцсетях видео с ним набрало уже более 4,5 миллионов просмотров.

В сети завирусилось видео поездки курсантки с инструктором по Минску во время практического занятия. Да, на записи зафиксировано много ошибок, нарушений ПДД и даже не одно и не два создания аварийной ситуации. Но запись ценна отображением реакции инструктора — он продолжал демонстрировать спокойствие даже в самые опасные моменты.

Инструктор на записи — Денис Мазуренко из автошколы «7-Регион», он же является заместителем директора. Onlíner связался с ним для короткого комментария — сегодня, как и в любой будний день, все его время до 17:00 расписано на часы практических занятий.

— Мы публикуем много видео с разбором ошибок при вождении учащихся, просто это видео больше всего понравилось людям. Ролик в TikTok набрал уже 4,5 миллиона просмотров. Насчет спокойствия отмечу: когда записываются в автошколу, многие сразу спрашивают, не кричат ли инструкторы. Я считаю, что спокойное объяснение всех ошибок гораздо более эффективно для понимания.

— Безнадежных учащихся точно нет, — дополнил мужчина. — Просто кому-то вождение дается легко, а кому-то нужно долго и упорно заниматься, чтобы хорошо и безопасно водить автомобиль. Женщина на видео стала гораздо более внимательной и улучшила навыки вождения. В ГАИ она уже сдала теорию и площадку, скоро будет сдавать экзамен в городе.

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