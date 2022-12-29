Бойцы ВСУ атакуют из гранатометов позиции оккупантов: мощные кадры
- 29.12.2022, 12:58
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Свои выстрелы украинские воины корректируют с помощью беспилотника.
Воины 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны ВСУ атаковали позиции оккупантов из гранатометов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы стреляют по оккупантам из перелеска, опубликована в соцсетях.
Примечательно, что свои выстрелы из гранатометов бойцы корректируют с помощью беспилотника. Выполнив задание, группа отошла с места стрельбы.