Бойцы ВСУ атакуют из гранатометов позиции оккупантов: мощные кадры 29.12.2022, 12:58

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Свои выстрелы украинские воины корректируют с помощью беспилотника.

Воины 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны ВСУ атаковали позиции оккупантов из гранатометов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой бойцы стреляют по оккупантам из перелеска, опубликована в соцсетях.

Примечательно, что свои выстрелы из гранатометов бойцы корректируют с помощью беспилотника. Выполнив задание, группа отошла с места стрельбы.

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