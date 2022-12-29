Топ-5 добрых фильмов для просмотра в преддверии Нового года

Топ-5 добрых фильмов для просмотра в преддверии Нового года1
- 29.12.2022, 13:12
Они помогут улучшить настроение.
В преддверии Нового года ТСН собрал подборку зимних фильмов. Здесь вы найдете забавные, романтичные и трогательные истории, которые скрасят ваш вечер и подарят праздничное настроение.
«Незабываемое Рождество»
Сюжет фильма рассказывает о богатой девушке, которая на горнолыжном курорте теряет память и попадает в семью милого парня и его дочки. В преддверии Рождества героиня фильма и ее новый друг влюбляются друг в друга.
«Кое-что от Тиффани»
Главная героиня фильма - милая девушка-пекарь. Как-то ее бойфренд решает подарить ей на Рождество что-то от Tiffany & Co., но он путает пакет с подарком с другим покупателем, который приобрел в тот день обручальное кольцо. После глупой случайности истинный покупатель кольца решает его найти.
«Дневник Ноэль»
Герой фильма - известный писатель, который после смерти матери отправляется в ее дом, чтобы навести там порядок. В один из дней на его пороге появляется незнакомка, которая ищет свою мать по имени Ноэль, работавшую давным-давно в этом доме няней. Пара решает найти женщину вместе.
«В духе Рождества»
Это яркий музыкальный фильм для всей семьи, который является современной адаптацией повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе».
«Рождество с тобой»
В поисках вдохновения для нового рождественского хита поп-звезда исполняет желание юной поклонницы - встречу с ней. Однако их знакомство дарит ей нечто большее — шанс на настоящую любовь.