Вторая Крымская война: Россию ждет повторение национального позора Юрий Кирпичев, «Обозреватель»

29.12.2022, 13:18

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Исторические параллели.

Заканчивается тяжелый 2022 год и можно подвести некоторые итоги и провести уместные параллели. Между Крымской войной и нынешней они очевидны. Важно ли это? Думаю, да. Ибо знание прошлого помогает строить надежное настоящее и в некоторой степени позволяет предвидеть будущее. Кстати, на западе ту прошлую называют не Крымской, а Восточной войной, что лучше отражает ее незаурядный масштаб и геополитический характер как борьбы запада и востока. Обратите, однако, внимание: даже эталонная восточная деспотия Турция оказалась на стороне просвещенного запада!

Ну а нынешнюю, видимо, назовут просто Русско-украинской войной. В Украине часто добавляют эпитет «освободительная», что также верно: для нее в широком историческом смысле победа будет означать освобождение от многовекового угнетения. Какие же параллели можно провести между этими войнами?

Лживый casusbelli

Во-первых, это совершенно лицемерный, не отражающий истинных причин и намерений российский повод к войне. Оба раза претензии агрессора были схожи: Николай I желал стать защитником и гарантом прав угнетаемых христиан Оттоманской империи, а Путин обосновывал нападение на Украину защитой бедных русскоязычных в ней.

Должен в этой связи заметить, что британский адмирал Адольфус Слейд, Мушавер-паша (главный советник) турецкого флота в то время, зоркий наблюдатель, книги которого переиздаются в нынешнем веке, писал, что христиане в Турции имели больше прав, чем собственно турецкое население. Ну а в текущей войне именно области с наибольшей долей русского населения пострадали сильнее всех. Интервенты полностью уничтожили целые города: Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь и многие иные.

На самом деле и тогдашний двухметровый самодержец и нынешний плюгавый самодур за громкими словами скрывали тривиальное желание силой подмять под себя соседа. Да не особо и скрывали. Так, 9 января 1853 г. на вечере у сестры, великой княгини Елены Павловны, Николай I заговорил с английским послом Гамильтоном Сеймуром о том, что Турция «больной человек», которому надо помочь умереть. При случае он не прочь водвориться в Константинополе, а Молдавия, Валахия, Сербия и Болгария поступят под протекторат России. Затем царь еще дважды затевал разговор с Сеймуром (он принимал в расчет лишь Англию, как Путин только США), внушая мысль о нежизнеспособности Оттоманской империи.

И Путин болтал об искусственности украинского государства, приписывал его создание Ленину и совершал иные удивительные открытия в области истории. В общем, оба раза Россия объявляла соседа неполноценным государством – и нападала на него.

Масштаб войны

Во-вторых, сходство в размахе: в обе войны были вовлечены десятки стран. На сторону Турции встали сильнейшие военные державы мира – Франция и Великобритания. К ним примкнули Сардинское королевство и Египет. Пруссия и Австрия отнеслись к агрессии царя весьма недоброжелательно, грозили ему, ну а добровольцы, желавшие дать окорот много о себе возомнившему русскому медведю, стекались со всех концов Старого Света, включая нейтральную Швейцарию! Пушки тогда гремели не только в Крыму, а и на Дунае, на Балтике, Кавказе, Камчатке и Амуре! Учитывая это, а также широкое применение технических новинок (корабли с паровыми двигателями, бомбовые пушки, подводный телеграфный кабель от Крыма до Варны и железная дорога от Балаклавы до Севастополя), можно даже сказать, что была Восточная война прообразом грядущих мировых войн.

Вот и нынешняя континентальная война (определение Алексея Арестовича, ведь боевые действия идут на фронте в тысячу с лишним километров, и сражаются две крупнейшие страны Европы), косвенно вовлекла в свою орбиту весь цивилизованный мир, обобщенный Запад. Сама Россия включила в список «недружественных» более полусотни стран (больше, чем в антигитлеровской коалиции!), так что и эту войну можно считать мировой, и она еще более судьбоносна, чем Восточная.

Ибо та хотя и была важна и масштабна, но по большому счету не подрывала основ миропорядка. Тогда как эта означает критический для нашей цивилизации момент. Ибо в случае победы России будут подорваны устои глобального сосуществования, система безопасности окажется разрушенной, и мир погрузится в хаос. Поэтому на сторону Украины встали и США, и Европа и другие развитые страны вплоть до Австралии. Благодаря их массированной помощи и санкциям против России, Украина не только выдержала натиск агрессора, но и повернула его вспять и теперь ее победа хотя и будет трудной, но является лишь вопросом времени. Надеюсь, не слишком долгого, верю, что Россия будет разбита уже в 2023 году.

Николаевщина, путинщина, гнилость России

В-третьих, оба раза война пошла совсем не так, как планировалось и мечталось в Зимнем дворце тогда и в Кремле сейчас. В XIX веке уже с самого начала военных действий пришлось отказаться от любимой идеи русских царей и адмиралов – стратегического десанта на Босфор с захватом вожделенного Константинополя. «Уж не пора ль, перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде?» ― воинственно вопрошал тонкий лирик Тютчев.

В XXI столетии его духовные потомки рассчитывали за три дня захватить Киев, они бросили на мать городов русских десятки тысяч отборных головорезов, тысячи танков, сотни самолетов, заказывали в предвкушении скорого одоления столики в киевских ресторанах, ан не вышло! Вместо триумфа их ждал оглушительный афронт, как молвили в былые времена, или облом, как говорят сейчас.

И не только потому, что на сторону жертв русской агрессии оба раза становился мощный Запад, а сами они оказали ожесточенное сопротивление, но и оттого, что вооруженные силы России оказались не такими грозными, как казалось Путину и остальному миру. А оказались они зеркалом, в котором отразилась гнилость всей системы российской государственности и общества, всех без исключения ее сфер, включая науку и культуру.

Да, сходство ситуаций еще и в том, что в России снова авторитарно-тоталитарный режим: в ней за 10 лет меняется многое, а за 200 лет ничего. Только и разницы, что высокого, но недалекого Николая I прозвали Палкиным, тогда как у парня из питерской подворотни метр шестьдесят с кепкой и прозвище Окурок. И то еще отличает режимы, что ни Пушкиных, ни Лермонтовых, ни даже Тютчевых в нынешней России нет.

Как и 170 лет назад армия разворована в результате тотальной коррупции и не готова к борьбе с сильным и стойким противником, флот понес позорно тяжелые потери и забился в гавани. Могучая авиация совершенно себя не показала, в отличие от командования, каковое блеснуло еще большей бездарностью и профнепригодностью, чем николаевские генералы. Режим того императора недаром вошел в историю как николаевщина, став символом затхлости, гнилости и системного тупика, но нынешняя война показала, что история повторилась, что Россия снова сгнила и снова оказалась в историческом тупике.

Кстати, о гнилости: как это ни смешно и ни парадоксально, но история повторяется и в том, что путинские пропагандисты вслед за своим фюрером рисуют таким Запад! «Родитель № 1, родитель № 2»... Точно так россияне издевались над Европой в середине XIX века. То-то цензор и профессор, знаток российской литературы А.В. Никитенко (между прочим, в юности он был украинским крепостным графа Н.П. Шереметева…) в сентябре 1855 года, после падения Севастополя писал в дневнике:

«Мы не два года ведем войну – мы вели ее тридцать лет, содержа миллион войск и беспрестанно грозя Европе. К чему все это? Какие выгоды и какую славу приобрела от того Россия?.. Лет пять тому назад, москвичи провозгласили, что Европа гниет, что она уже сгнила, а бодрствуют, живут и процветают одни славяне. А вот теперь Европа доказывает нашему невежеству, нашей апатии, нашему высокомерному презрению ее цивилизации, как она сгнила».

Да, Европа надрала задницу обнаглевшей России. Это была показательная публичная порка! Поэтому Севастополь отнюдь не «город русской славы», а символ национального позора России.

Продлятся ли параллели?

Нет, на этом аналогии заканчиваются. Поражение в Крымской войне стало для России унизительным, но полезным. Пришлось начать реформы, отменить рабовладение, даровать иные свободы. Что привело к модернизации и страна даже внушала некоторые надежды. Пока в припадке имперскости снова не сорвалась в губительную войну.

Не то сейчас: нападение на Украину лишило Россию будущего. Скорее всего, ее история в качестве страны, игравшей важную роль на мировой арене, завершается. В самом деле, кто бы ни пришел к власти после Путина, а она останется все той же Россией, помешанной на собственном величии и потому опасной. Она будет мечтать о реванше.

Значит, и после победы Украины санкции с нее не будут сняты, изоляция продолжится, а в таких условиях ее экономика обречена на упадок, на технологическое отставание, а страна в целом на деградацию и прозябание. Вероятен и распад. Армию восстановить не удастся, у Москвы закончатся деньги даже на внутренние войска, а без этих рычагов она и даром не нужна Якутии, Бурятии и даже Татарстану, не говоря уже о Кавказе. Так что у Путина все шансы войти в историю могильщиком последней империи! С чем я и поздравляю читателей. И, конечно, с Новым годом!

Юрий Кирпичев, «Обозреватель»

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