Лукашенко превратился в назгула 7 РЛ/ИР, «Белсат»

29.12.2022, 13:24

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Символизм девяти колец на встрече в Петербурге.

Мало кто мог предсказать, что московские власти так близко к сердцу примут то, что их армию в Украине называют орками – жестокими солдатами армии Тьмы в сверхпопулярном фантастическом мире толкиновского Средиземья. Видимо этого кремлевским властителям показалось мало, и на последней встрече лидеров стран СНГ в России Владимир Путин презентовал присутствующим 8 золотых колец (и не забыл взять девятое себе).

Интернет не мог не взорваться шутками: от фотожаб до ироничных комментариев политических комментаторов, официальных организаций, СМИ и настоящих ученых. Почему? Из-за назгулов.

Кто такие назгулы?

Девять колец руководителям СНГ сразу напомнили всем о 9 перстнях власти, которые дал повелитель Тьмы Саурон 9 людям-королям. Короли получили магические способности, мощь, почти полное бессмертие. Однако с течением времени утратили человеческий облик и стали призрачными рабами – слугами Саурона, смертельно опасными назгулами.

Сотни лет, чтобы освободить свою вселенную от полного захвата силами Тьмы, герои путешествуют и сражаются, чтобы уничтожить главное кольцо власти.

Эту историю, которую описал английский профессор Джон Толкин в эпической трилогии «Властелин колец», знают все, кто хоть немного сведущ в мировой литературе ХХ века. Во многих странах книга уступала в продажах только Библии.

В XXI веке трилогию экранизировал режиссер Питер Джексон. Работа поставила мировой рекорд своего времени по сборам: три фильма собрали $ 2,99 миллиарда. Так с историей Толкина о кольцах власти знакомы миллиарды людей по всему миру – и читатели, и зрители.

Власть и ее образ в толкиновской вселенной

Однако кольца власти у Толкина – это не только символ коварного подарка людям от сил Тьмы. Да и сам Саурон – это не просто какое-то абстрактное абсолютное зло. Толкин писал в своих письмах очень конкретно, что имел в виду:

«В моей истории я не пишу об абсолютном зле… Сатана пал. В моем мифе он пал еще до создания физической вселенной. В моей истории Саурон представляет максимально близкое приближение к абсолютному злу. Он прошел путем всех тиранов: начал с того, что хотел организовать всю жизнь жителей Земли так, как считал наилучшим для них он сам. Однако он пошел дальше земных тиранов в самомнении и стремлении к тотальной власти, ибо был с самого начала бессмертным (ангельским) творением».

Толкин, искренний католик, жажду единоличной власти и навязывание своей воли другим людям считал делом Сатаны и его слуг. Он и его добрые герои, существующие на фантастической дохристианской Земле, считают совершенно неприемлемым для себя делать кумира и Бога из любого земного вождя, правителя или короля. Настоящий же Бог во «Властелине колец» существует как бы скрытый: библейская и евангельские истории там еще не начались.

«Эта книга о Боге и его исключительном праве на почитание как Бога… Саурон желал быть Богом-Властелином, и именно так его почитали его слуги. Если бы Саурон победил, он бы потребовал от всех разумных существ признать его Богом и абсолютной власти над всем миром», – пишет Толкин.

С определенной иронией профессор-филолог называл себя анархическим монархистом, то есть поддерживал сохранение традиционных европейских монархий, но при минимальном вмешательстве государства в частную жизнь людей и в деятельность самоорганизованных людских (территориальных или профессиональных) групп.

Толкиновские добрые короли первыми идут в бой и справедливо судят, но никогда не претендуют на права, принадлежащие только самому человеку и Богу. Если же они нарушают эти правила, это плохо заканчивается и для них, и для их королевств.

Власть для Толкина – мощный механизм развращения человека, и только самые сильные и лучшие могут удержать себя от злых поступков, получив власть. Кольца – это еще и яркий символ целенаправленно коррумпированной власти и мощи, полученной из рук слуг Тьмы.

Символический провал. Или прорыв правды?

Изготовлять и публично раздавать 9 колец власти в этом уже общечеловеческом культурном контексте, мягко говоря, не самое разумное решение.

«Убеждена, что все параллели увидели и вчитали… Никто подобного поворота не планировал заранее. Но тут важно другое: логика литературного мифа работает помимо нашей воли. В общем-то, это должны знать пиарщики соответствующего уровня соответствующих мероприятий», – написала в Facebook кандидат филологических наук, профессор Московской Высшей школы экономики и специалист по фантастике Мария Штейнман.

Кажется, почти все лидеры СНГ тоже все поняли и не стали колец надевать. Только Александр Лукашенко потом попал на камеры с кольцом на руке, и разве что только пролукашенковский телеграм-канал «Пул Первого» похвастался подарочком из Мордора, ой, простите, из Московии. Когда-нибудь позже мы узнаем, было это проявлением неслыханного невежества или сознательной демонстрацией готовности преданно служить Кремлю.

Скажем так: белорусы давно знали, что этот человек стремится к превращению в назгула, но не знали, что это произойдет столь явно.

РЛ/ИР, «Белсат»

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