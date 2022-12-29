Бойцы Нацгвардии из «Иглы» сбили крылатую ракету РФ на подлете к Киеву 5 29.12.2022, 13:31

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Момент попадания в цель попал на видео.

Бойцы Национальной гвардии Украины во время массированной ракетной атаки РФ утром 29 декабря сбили крылатую ракету, которая летела в Киев. Поразить вражескую цель удалось из ПЗРК «Игла».

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Нацгвардии, а также предоставили видео уничтожения ракеты. Ее сбили гвардейцы Бригады быстрого реагирования.

Судя по видеозаписи, воин Нацгвардии стрелял из «Иглы», находясь на крыше здания.

Напомним, в четверг утром войска РФ устроили новую массированную ракетную атаку против Украины. В Офисе президента сообщили, что враг выпустил более 120 ракет, часть из них сбили силы украинской ПВО.

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