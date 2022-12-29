В Беларуси изменили правила школьного питания 7 29.12.2022, 13:33

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Платить за школьное питание родители должны будут, как за коммуналку.

В Беларуси изменила правила школьного питания. Соответствующее постановление вынес совмин Беларуси (№917 от 27 декабря 2022-го).

Теперь при расчете оплаты питания не будут учитывать дни, когда школьник отсутствовал в школе и не питался. Сообщается, что законные представители учащегося накануне обязаны письменно либо устно проинформировать учителя о том, что ученика в школе не будет.

Кроме того, платить за школьное питание родители (законные представители) должны будут, как за коммунальные услуги, каждый месяц не позднее 25-го числа на текущий счет в банке по учету бюджетных и других госсредств организаций.

Эти банковские счета определяются учредителями учреждений образования или облисполкомами, Мингорисполкомом в соответствии с бюджетным законодательством.

Образовавшуюся задолженность по оплате школьного питания будут взыскивать по закону.

Отмечается, что отдельные пункты постановления вступят в силу с 1 и 6 января 2023 года, другие сразу же после официального опубликования документа.

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