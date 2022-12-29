Экс-депутат Госдумы РФ рассказала о садистских наклонностях Путина 10 29.12.2022, 13:37

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Будущему главе Кремля во время его службы в КГБ нравилось ломать человеческие судьбы.

Нынешний президент РФ Владимир Путин, будучи следователем КГБ, отличался садистскими наклонностями. В частности, он любил издеваться над людьми, которые попадали в его поле зрения.

Об этом рассказала бывший депутат Госдумы Мария Максакова. По ее словам, Путин не просто «нудно выполнял свою работу», а проявлял в ней «азарт и прыть».

«Ему нравилось ломать человеческие судьбы. Он получал при этом садистское удовлетворение. Есть воспоминания нескольких диссидентов, которые пострадали от его избыточного старания», - говорит Максакова.

Она, в частности, напомнила историю с дочерью российского писателя Чуковского - Лидией Корнеевной. Будучи правозащитницей, она пыталась привлечь международное внимание к пострадавшим от рук советских властей диссидентам.

Но из-за слабого зрения она пользовалась специальными фломастерами, которые ей присылали из-за границы.

«К сожалению, в ее жизни появился вот этот следователь по фамилии Путин. он залезал в эти посылки и портил фломастеры, из-за чего она не могла писать письма, а от этого зависит судьба людей. Сперва она не понимала что происходит, но потом конечно сообразила, и начала писать какими-то другими», - говорит Максакова, говоря о глубинном человеконенавистничестве Путина.

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