Залужный рассказал, сколько крылатых ракет было сбито во время массированной атаки РФ на Украину

Залужный рассказал, сколько крылатых ракет было сбито во время массированной атаки РФ на Украину3
- 29.12.2022, 13:52
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Большинство из них не достигло цели.
Силы противовоздушной обороны сбили 54 крылатых ракет оккупантов, всего войска РФ применили 69 ракет.
Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.
Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.
По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет», - говорится в сообщении.