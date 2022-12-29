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Залужный рассказал, сколько крылатых ракет было сбито во время массированной атаки РФ на Украину

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  • 29.12.2022, 13:52
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Залужный рассказал, сколько крылатых ракет было сбито во время массированной атаки РФ на Украину
Валерий Залужный

Большинство из них не достигло цели.

Силы противовоздушной обороны сбили 54 крылатых ракет оккупантов, всего войска РФ применили 69 ракет.

Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.

Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет», - говорится в сообщении.

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