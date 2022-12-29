Залужный рассказал, сколько крылатых ракет было сбито во время массированной атаки РФ на Украину 3 29.12.2022, 13:52

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Валерий Залужный

Большинство из них не достигло цели.

Силы противовоздушной обороны сбили 54 крылатых ракет оккупантов, всего войска РФ применили 69 ракет.

Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.

Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет», - говорится в сообщении.

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