Что происходит с элитными квартирами на рынке аренды жилья? 1 29.12.2022, 13:55

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Квартиры высокой ценовой категории ждут арендаторов уже около года.

В Беларуси интерес к аренде элитных квартир значительно снизился. Существенный спрос на аренду такого жилья в основном наблюдался со стороны иностранцев, приезжающих по работе, и членов дипломатических миссий. Сегодня спрос со стороны таких людей значительно меньше. Myfin.by изучил ситуацию и узнал мнение участников рынка.

На сегодняшний день в базе одного из сервисов по аренде жилья обнаружили 120 объявлений о сдаче квартир стоимостью от $1000 в месяц. Среди этой сотни примерно пять квартир cдаются за цену от $2000. Примечательно, что почти все объявления висят на сайте уже больше года. А средняя ценовая планка на «элитку», судя по просмотренным объявлениям, держится сегодня в районе $1200–1400.

Итак, каким должно быть жилье, чтобы его считали элитным?

По мнению участников рынка, «элитное» жилье должно отвечать определенному набору требований. Это, как правило, местоположение, качество строительства, ремонт, выполненный из дорогих высококачественных материалов, оборудование и благоустройство квартиры, большая площадь помещений, наличие подземного паркинга и огороженной благоустроенной придомовой территории, развитая инфраструктура.

«Квартиры в элитном сегменте могут находиться и не в центре города, и это нормальная ситуация. Такие квартиры будут ниже по стоимости, но по своим потребительским качествам не будут уступать жилью, находящемуся в центральной части города», – отметила Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица».

Есть ли спрос?

В данный момент в агентстве недвижимости «Твоя столица» сделки с элитной недвижимостью занимают около 20% от всего количества сделок на рынке аренды жилья, констатировала специалист.

«Сегодня спрос на любое арендное жилье снижен, и элитный сегмент не исключение. Во-первых, не сезон, во-вторых, не самая лучшая ситуация на рынке. Поэтому сдается жилье данного сегмента не так быстро, как хотелось бы», – отметила Маргарита Почицкая.

С коллегой солидарна специалист агентства недвижимости «7 этажей» Елена Кульчик. По ее словам, сейчас спрос на такое жилье действительно упал.

«Запросов снять жилье элит-класса стало меньше, но те арендаторы, которые есть, готовы снимать жилье по тем ценам, что были и полгода назад», – отметила она.

Какие локации популярны

Елена Кульчик рассказала, что для многих арендаторов при выборе квартиры в приоритете локация, также важны паркинг и метраж жилья. Если же речь идет о доме, то на территории должны быть гараж, зона барбекю, а летом открытый бассейн.

По словам Маргариты Почицкой, сейчас востребованы современные дизайнерские квартиры, с новой мебелью и в хороших домах. Такие квартиры не простаивают, они сдаются довольно быстро, несмотря на то что спрос сейчас слабый.

«Но, надо сказать, и на рынке их немного, – рассказала специалист. – Сегодня есть ряд предложений квартир, которые лет 10 назад считались элитными. Но в них за эти годы ничего существенно не изменилось. Такие квартиры, если честно, не могут сегодня претендовать на "элиту", так как ремонт там был сделан давно и сегодня устарел».

Среди арендаторов элитной жилой недвижимости, добавила Елена Кульчик, наибольшей популярностью пользуются квартиры в жилых комплексах «Парус», «Маяк Минска», «Пирс» и D3. Те, кому нужен дом, рассматривают центральные районы либо микрорайоны Веснянка, Дрозды.

Основные квартиросъемщики элитного жилья, по словам Маргариты Почицкой, – иностранцы, приезжающие в рабочие командировки в Минск, сотрудники посольств и специалисты, работающие в сфере IТ. Они, добавила эксперт, предпочитают комфортные и качественные квартиры.

Елена Кульчик, в свою очередь, рассказала, что к ним в агентство поступают запросы на аренду элитной недвижимости в основном от иностранных граждан, не россиян.

«Как правило, это жители восточных стран, также граждане Канады, Германии», – отметила она.

Возможен ли торг?

Как заметила Маргарита Почицкая, бывают случаи, что в объявлении квартира выставляется за одну стоимость, а сдается уже по другой цене.

«Если речь идет о компаниях или посольствах, которые хотят снять жилье для своих сотрудников, то чаще всего у них есть определенные лимиты. Мы в беседе с собственником это объясняем и спрашиваем, готов ли он снизить цену. Как правило, многие из них идут навстречу, поскольку арендатор готов поселиться на очень длительный срок, к примеру, на три года. Это удобно арендодателю, так как в течение длительного срока ему обеспечен стабильный доход», – пояснила Маргарита Почицкая.

За сколько?

Что касается стоимости, то, как рассказали в агентстве недвижимости «Твоя столица»:

- цены на аренду однокомнатных квартир премиум-класса стартуют от $500;

- двухкомнатные элитные квартиры обойдутся арендатору от $700 и выше;

- снять трехкомнатную квартиру в этом сегменте стоит от $1000.

Справедливо будет заметить: эти данные не совпадают с наблюдениями, что средняя стоимость «элитки» колеблется в районе $1200–1400. Однако журналисты предполагают, что данные агентства показывают реальные цены, по которым люди действительно готовы снимать жилье. Ведь, как отметили в начале статьи, квартиры в более высокой ценовой категории ожидают своих арендаторов уже около года.

Что касается остальных цен на аренду жилья (не элитного), то однокомнатные квартиры, где главное минимальная стоимость, а не их состояние, можно снять от $160, двухкомнатные – от $180, трехкомнатные – от $250.

Арендовать квартиру с мебелью, современным ремонтом, но без изысков, получится примерно за $180–210 (однокомнатные), за $220–270 (двухкомнатные), за $320–350 (трехкомнатные).

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