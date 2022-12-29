СМИ: Боевая ракета упала в Брестской области Беларуси 13 29.12.2022, 14:04

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Судя по фото, речь идет о ракете от ЗРК «С-300».

Во время массированного удара РФ по Украине 29 декабря на территории Беларуси упала ракета. Ее обломки заметили в Брестской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

Так, в белорусских пабликах появилась информация, что утром «недалеко от деревни Горбаха ПВО сбила ракету, по первой информации пострадавших нет». При этом сбита ли была ракета или упала сама - пока неизвестно.

Обломки снаряда были найдены в поле в Ивановском районе, Брестской области, которая граничит с Волынью. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК «С-300».

Стоит отметить, что российские войска применяют эти ракеты для обстрелов Украины. Однако на вооружении ВСУ также есть этот комплекс.

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