Семь универсальных подарков на Новый год, которые удастся купить в последний момент 29.12.2022, 14:04

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Варианты, которые подойдут для поздравления близких и друзей.

До Нового года осталось три дня. При этом актуальным остается вопрос подарков, выбирать которые приходится в последний момент. «Апостроф» поделился универсальными идеями, которые подойдут родителям, друзьям, девушкам и парням.

1. Светодиодная свеча на батарейках

Tакая свеча - хороший элемент декора, а ее мягкий теплый свет наполнит комнату уютом.

2. Домашний текстиль

Домашний текстиль - универсальный подарок на любой праздник, будь-то полотенца или теплый плед. Дизайн при этом выбирайте может быть каким угодно, от нейтрального и повседневного до веселого и новогоднего.

3. Термос или термокружка

Вкусный чай зимой согреет, поможет расслабиться и ощутить уют. Без электроэнергии греть воду в чайнике или кастрюле приходится часто, что не всегда удобно. В таком случае хорошим подарком станет небольшой термос или термокружка, а в дополнение к ним можно купить пачку вкусного чая.

4. Яркие носки

Идея может показаться банальной, но сегодня в продаже можно найти по-настоящему оригинальные дизайны носков, которые кроме практичной цели будут поднимать человеку настроение.

5. Настольный календарь на 2023 год

В продаже можно найти планеры, удобные откидные и отрывные календари, календари с рецептами и приятными мотивирующими пожеланиями.

6. Косметические наборы

Набор косметики - практичный и приятный вариант подарка на Новый год, который пригодится каждому и особенно порадует женщин. Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуем покупать не кремы для лица, а средства для душа и ванны, молочко для тела, ароматный увлажняющий крем для рук, одноразовые тканевые маски для лица.

7. Ароматизаторы для дома

Приятный аромат в доме поднимет настроение, создаст атмосферу праздника, наполнит помещение уютом. Именно поэтому хорошим подарком на Новый год станет диффузор - флакон с парфюмированной жидкостью и тростниковые палочки, которые будут впитывать ее и распространять аромат в доме.

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