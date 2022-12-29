Россия допустила стратегическую ошибку с Бахмутом1
- 29.12.2022, 14:15
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Этим воспользуются ВСУ.
Российские оккупанты допустили стратегическую ошибку в попытках «захватить» Бахмут на Донетчине. Украинские Силы обороны удерживают город, а также близки к тому, чтобы отбить Кременную на Луганщине, возле которой построен один из наиболее укрепленных районов армии РФ.
Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Федоров. Мнением он поделился в комментарии «Можем объяснить».
«Если будет взята Кременная – это станет третьим крупным проигрышем российской армии. Тогда линия фронта вернется к довоенной границе», – считает собеседник.
По его словам. если посмотреть на карту войны в Украине, сразу видно, что Кременная играет стратегическую роль на протяжении всей линии: Сватово, Кременная, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск.
Рядом с городом проходит стратегическая трасса, которая идет из Сватово в сторону Северодонецка. По ней, подчеркнул Федоров, осуществляется снабжение российских войск.
«Россия, сосредоточив основные силы на Бахмуте, совершила стратегическую ошибку, и ВСУ может ее использовать», – отмечает эксперт.
Россия допустила стратегическую ошибку с Бахмутом, этим воспользуются ВСУ: военный эксперт дал прогноз
Он говорит, что в случае освобождения Кременной возникает реальная перспектива окружения оккупационных войск. А после их отхода линия фронта может вернуться к границам до начала войны.
«Победа в сражении за Кременную будет иметь и важное психологическое значение: это будет крупнейшее поражение российских войск после череды неудач под Харьковом и в Херсоне», – добавил Федоров.