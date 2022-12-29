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С какими выражениями лиц люди в Чечерске принимают «подарки» от пропагандистов

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  • 29.12.2022, 14:18
  • 5,096
С какими выражениями лиц люди в Чечерске принимают «подарки» от пропагандистов

Фотофакт.

Сотрудников госпредприятий вынуждают подписываться на пропагандистские издания.

Некоторым после везет получить обратно хоть малую часть с денег, в виде средства для мытья посуды, пишет nashaniva.com.

«На днях три сотрудника сельхозпредприятия «Звезда» получили от редакции «Чечерского вестника» подарки — стиральный порошок, пачка чая, средство для мытья посуды.

Просто посмотрите, с какими выражением лиц люди в Чечерске принимают «подарки» от пропагандистов.

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