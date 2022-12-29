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Украинская армия перешлa в наступление под Кременной

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  • 29.12.2022, 14:23
  • 3,374
Украинская армия перешлa в наступление под Кременной

ВСУ продвинулись в направлении ключевого населенного пункта на восточном фронте.

Стало известно о новом продвижении вперед подразделений Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.

Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной. Такие данные обнародовал представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает «Главред».

«В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта», - сказал Громов.

По словам представителя Генштаба ВСУ, наступательные действия украинской армии в этом районе продолжаются.

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