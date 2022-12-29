Украинская армия перешлa в наступление под Кременной 1 29.12.2022, 14:23

3,374

ВСУ продвинулись в направлении ключевого населенного пункта на восточном фронте.

Стало известно о новом продвижении вперед подразделений Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.

Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной. Такие данные обнародовал представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает «Главред».

«В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта», - сказал Громов.

По словам представителя Генштаба ВСУ, наступательные действия украинской армии в этом районе продолжаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».