Белорусский режим заявил, что в Брестской области упала украинская ракета 21 29.12.2022, 14:32

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Будет создана специальная комиссия.

Белорусский режим заявил, что в Брестской области упала «украинская ракета». Будет создана специальная комиссия.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня в белорусских пабликах появилась информация, что в Ивановском районе Брестской области, который граничит с Украиной, упала ракета. Пострадавших нет. Судя по опубликованным снимкам, это части ракеты от ЗРК «С-300». Подобные ракеты есть на вооружении российских оккупантов, ВСУ также использует комплексы «С-300».

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