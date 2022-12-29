Идентифицирован бурят, стрелявший по мирным жителям при штурме Мариуполя 6 29.12.2022, 14:39

2,110

Сейчас военный преступник находится во временно оккупированном Крыму.

Накануне в Telegram-каналах распространилось видео с откровениями жителя Бурятии, которые брал участие в штурме войсками РФ города Мариуполь на Донетчине. Он признался, что оккупанты без разбору расстреливали там жилые кварталы.

Захватчик заявил: им было плевать, что в домах находились гражданские. Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

На кадрах бурят подтверждает, что оккупанты расстреливали в Мариуполе каждый дом, поскольку якобы думали, что там сидят «азовцы». По его словам, в город заходило много батальонов ВС РФ – они несли поражение и стреляли по мирным кварталам из мести.

«Под чистую, все х…ли. Все равно было (что в домах были мирные люди. – Ред.). Это называется слава России», – ухмыляясь, заявил российский военный преступник.

По результатам OSINT-разведки, Комахидзе удалось установить его личность. Им оказался уроженец Бурятии Игорь Норбоев, 3 февраля 1988 года рождения.

Он закончил Восточно-сибирский государственный университет Улан-Удэ. Является болельщиком «Манчестер Юнайтед», а ныне проживает во временно оккупированном Крыму. В сети есть его страница в «ВК».

Есть предположение, что военную службу оккупант Норбоев проходил на 7-й российской военной базе в/ч 09332 в г. Гудаута (оккупированная Абхазия, Сакартвело). После он перевелся в Крым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».