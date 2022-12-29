«Даже когда работал один муж, мы ни в чем себе не отказывали» 29.12.2022, 14:48

Белорусы переехали в Финляндию и рассказали, как им там живется.

Ирина и Андрей с восьмилетним сыном Захаром больше года живут в Финляндии. «С голоду здесь точно не умрешь, потому что в городах есть места выдачи бесплатной еды, — говорит realt.by белоруска. — В целом, при среднем уровне зарплат у обоих супругов можно жить в своем доме, хорошо питаться, содержать две машины и отдыхать в хорошем месте».

Ирина Скоморох родом из города Барановичи. В Беларуси женщина работала юристом и занималась свадебным бизнесом. Вместе с мужем Андреем и сыном Захаром в 2021 семья переехала в Финляндию.

— Муж переехал по работе 5 сентября 2021 года: он работает в автобусном парке и занимается подготовкой автобусов к рейсу. Мы с сыном переехали чуть позже, 13 октября 2021, на основании «воссоединения с семьей». Я сейчас хожу на языковые курсы, а сын — во 2 класс финской школы, — рассказывает Ирина, как оказались в другой стране.

«Мы мониторили вакансии — и через 8 месяцев трудовой договор был на руках»

— Наше знакомство с этой страной произошло в 2019 году, когда мы отдыхали здесь две недели. Нам понравилось все: и сам отдых, и страна; но мысли о переезде возникли намного позже, а если точнее — через год. Ровно через год я стала писать посты про наш отдых в Финляндии, про страну в целом, про мои наблюдения о финнах, в общем, про все, что знала сама. И тут на меня накатила просто небывалая ностальгия. Я стала ещё больше читать про эту страну, про социальные гарантии, систему образования, обычаи и т. д. И я снова влюбилась, но на этот раз так, что захотела там жить. Это стало моей мечтой и одновременно целью, потому что мои мечты — это всего лишь цели, которые я ставлю перед собой.

По словам Ирины, есть три способа, чтобы переехать в Финляндию. Жениться или выйти замуж, поступить учиться или устроиться на работу.

— Первый вариант отпал сам собой, а вот вторые два мы взяли в разработку. Учиться бесплатно в Финляндии можно, если обучение на финском языке. Именно поэтому я сразу стала его изучать. Параллельно мы мониторили рынок труда и отправляли свои резюме на все подходящие вакансии. Спустя 8 месяцев усиленных поисков, трудовой договор был у нас на руках.

«Можно арендовать квартиру у фирмы»

— В Финляндии можно арендовать государственную квартиру (это самый дешевый вариант), квартиру у фирмы и у частного лица. Для получения квартиры в первых двух вариантах нужен финский личный код (henkilötunnus), которого на момент поиска квартиры у моего мужа ещё не было.

Следовательно нашим единственным вариантом была аренда квартиры у частника. Когда мы отфильтровали квартиры по своему запросу (2 комнаты, сауна), вариантов осталось не так много. Но был один, побывав в котором, муж понял, что это наша квартира. В итоге, мы подписали договор, внесли гарантию и получили ключи.

Гарантия — это денежная сумма (равна двухмесячной арендной плате), которая вносится на случай того, если мы что-то испортим в квартире; если же все будет хорошо — эта сумму нам вернут. Так как у нас был длительный ремонт санузла, хозяин сделал скидку на аренду и мы платили € 650. Соответственно, у хозяина сейчас находится € 1300 наших денег.

Что касается цен, с 1 января арендная плата поднялась до € 760. За воду мы платим по € 25 за человека — € 75 за всю семью. Свет зависит от того, как часто мы включаем сауну, но примерно выходит € 50. Таким образом, мы платим € 885 ежемесячно.

Недвижимость в Финляндии тоже дорогая. И чем ближе к столице, тем дороже. Например, в нашем городе (а это 25 км от Хельсинки) более-менее неплохое жилье будет стоить порядка € 250 тысяч. Есть варианты и за € 150 тыс., но это маленький деревянный дом ближе к аэропорту. Накопить сложно, но всегда можно взять кредит, тем более, что его можно взять под 1−2% и на 25 лет. Зачастую стоимость аренды даже превышает сумму по кредиту, поэтому покупка жилья доступна.

— Цены на технику очень даже доступные. Многие позиции даже дешевле, чем в Беларуси (хотя зарплата в разы выше). Продукты питания недешевые, но даже когда работал один супруг (он получает среднюю по Финляндии зарплату), мы себе ни в чем не отказывали.

Вообще, в Финляндии с голоду точно не умрешь, потому что в городах есть места выдачи бесплатной еды. Зачастую это продукты, у которых скоро заканчивается срок годности, но они подходят для употребления в пищу. Там есть и фрукты, и овощи, и мясо, и хлеб, и готовые блюда. Суть в том, что если у тебя тяжелое материальное положение, ты всегда можешь пойти к месту выдачи (этим занимаются церкви), выстоять очередь и получить продукты. В целом, при среднем уровне зарплат у обоих супругов, можно жить в своем доме, хорошо питаться, содержать 2 машины и отдыхать в хорошем месте.

«Развлечений здесь меньше, чем в Беларуси»

— Жизнь в Финляндии отличается от жизни в Беларуси, в первую очередь, своей размеренностью. Люди более счастливые (Финляндия 5 раз подряд признана самой счастливой страной мира), улыбчивые и свободные. Чтобы вы понимали, их любимая фраза — «ei stressiä» (никакого стресса).

Меня очень поражает здесь равное отношение и уважение ко всем профессиям. Например, я подрабатывала немного в уборке. Я на себе ощутила, что для финнов все профессии важны, все профессии нужны. Никакого пренебрежения из-за того, что я хожу со шваброй, нет.

Развлечений здесь на порядок меньше, чем в Беларуси. Но нам нравится более спокойная жизнь, поэтому Финляндия отлично подходит. Тут ощущается единение людей с природой. Лес рядом, парки. К нам во двор часто забегает заяц. В стране много обустроенных бесплатных мест для занятий спортом; облагороженные озера, где есть места для гриля, и там же бесплатные дрова. Нам по душе именно такой вид отдыха.

Кстати, здесь люди реально ведут активный образ жизни. Скандинавская ходьба — вообще финское изобретение. Зимой все активно катаются на лыжах. Я помню, как прошлый зимой ленилась кататься, пока однажды не увидела бабушку лет 80 (а такого возраста людей на лыжне много), которая приехала на машине к лыжне, достала весь инвентарь и пошла на лыжах по кругам. В тот момент я поняла, что делаю что-то не так.

А ещё помню, как гуляя прошлой зимой вокруг озера, поражалась людям, которые при таком холоде купаются. Прошел год, и я теперь в числе тех людей, которые после сауны бегут в озеро. Летом мы всей семьей, как и многие финны, катаемся на велосипедах. Может я ещё мало живу в Финляндии, но пока нет ничего, что мне бы не нравилось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».