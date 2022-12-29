Россия расширяет контроль над военными аэродромами Беларуси 1 29.12.2022, 14:51

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Стало известно, что происходит на авиабазах в Мачулищах, Барановичах и Лунинце.

Российская сторона расширяет контроль над военными аэродромами Беларуси. Об этом во время брифинга сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

«Российская сторона расширяет контроль над военными аэродромами Республики Беларусь. Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и прилегающей инфраструктуры», - сообщил он.

Бригадный генерал отметил, что Мачулищи планируется превратить в ключевой логистический хаб для нужд Вооруженных сил России.

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