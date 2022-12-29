Салат «Цезарь» на Новый год: рецепты, которые удивят гостей

Салат «Цезарь» на Новый год: рецепты, которые удивят гостей1
- 29.12.2022, 15:01
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Вкусно, сытно, современно.
Салат Цезарь на Новый год готовят редко, поэтому он точно удивит ваших гостей.
Салат Цезарь - известное во всем мире блюдо американской кухни, которое имеет множество вариаций приготовления. Приготовить салат Цезарь дома можно с классической домашней заправкой, магазинным соусом Цезарь либо с заправкой из майонеза или сметаны. По желанию в Цезарь можно добавить бекон, грибы, красную рыбу или креветки.
Как сделать заправку для Цезаря
Растительное масло - 0.25 стакана.
Оливковое масло - 0.25 ст.
Анчоусы - 4 шт.
Сырой куриный желток - 1 шт.
Лимонный сок - 2 ст.л.
Дижонская горчица - 2 ч.л.
Вустерский соус - 0,5 ч.л.
Соль, молотый черный перец - щепотка.
Тертый пармезан - 0.5 ст.
Соединить два вида масла. Отдельно блендером взбить анчоусы, желток, лимонный сок, горчицу, вустерский соус, соль и перец. Продолжая взбивать, медленно вливать в массу смесь масел до однородной консистенции. В конце всыпать пармезан и перемешать. Хранить в холодильнике не больше 3 дней.
Салат цезарь классический
Салат романо - 2 кочана.
Сухарики из белого хлеба - 2 ст.
Заправка для салата.
Крупно натертый пармезан.
Салат вымыть, высушить и порвать листья на небольшие кусочки. Добавить сухарики, полить заправкой и перемешать. Добавить тонкие пластины пармезана и подавать на стол.
Цезарь с курицей и помидором
Куриная грудка - 2 шт.
Растительное масло - 2 ст.л.
Салат романо - 1 кочан.
Помидоры черри - 10 шт.
Сухарики из белого хлеба - 150 г.
Заправка для салата.
Курицу отбить молотком, посолить и поперчить с двух сторон. Смазать сковороду маслом и обжарить мясо 3 минуты с каждой стороны. Салат помыть, разделить на листья и порвать их руками. Добавить разрезанные пополам помидоры черри и сухарики. Курицу нарезать тонкими полосками и также положить в салат. Добавить заправку и по желанию украсить половинками вареных яиц.
Цезарь с креветками
Очищенные креветки - 450 г.
Салат романо - 1 кочан.
Помидоры черри - 2 ст.
Сухарики - 2 ст.
Заправка для салата.
Креветки обжарить на разогретой с маслом сковороде 4 минуты. Листья салата порвать в глубокую миску. Помидоры черри разрезать пополам. Добавить к салату помидоры, сухарики и креветки. Полить соусом и перемешать. Украсить салат тертым пармезаном.
Салат Цезарь с курицей, беконом и грибами
Шампиньоны - 400 г.
Оливковое масло - 0.25 ст.
Винный уксус - 2 ст.л.
Сахарная пудра - 2 ч.л.
Дижонская горчица - 1 ч.л.
Яйца - 3 шт.
Бекон - 3 ломтика.
Куриная грудка - 2 шт.
Салат романо - 1 кочан.
Сухарики - 3 ст.
Тертый пармезан для украшения.
Грибы нарезать тонкими ломтиками и положить в миску. Соединить масло, уксус, сахарную пудру, горчицу, соль и перец. Залить смесью грибы и мариновать 30 минут. Яйца сварить вкрутую и нарезать на 4 дольки. Курицу отбить молотком, посолить и поперчить. Жарить на сковороде 4 минуты с каждой стороны. Нарезать курицу ломтиками. Бекон жарить 3 минуты с каждой стороны и выложить на бумажную салфетку.
В миске порвать листья салата. Добавить курицу, грибы, бекон, сухарики и яйца. Полить заправкой и подавать к столу.