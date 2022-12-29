Видеофакт: Российская ракета атакует Белгородскую область РФ 29.12.2022, 15:04

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ПВО оккупантов пришлось срочно ее перехватывать.

Российская ПВО сбила над Белгородской областью РФ, вероятнее всего, свою же крылатую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы ПВО армий РФ, сделанная во время ракетной атаки на Украину, опубликована в соцсетях.

«Между тем ПВО работает не только в Украине. Сообщают о сбивании ракеты над БНР (Брянской областью РФ - ред.», - говорится в комментарии к видео.

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