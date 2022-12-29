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В Минске после ДТП опрокинулась машина «скорой помощи»

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  • 29.12.2022, 15:07
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В Минске после ДТП опрокинулась машина «скорой помощи»

«Скорая» ехала c включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Сегодня в Минске произошло ДТП с участием машины «скорой помощи»

«Скорая», как сообщает ГАИ, ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной по перекрестку улиц Одинцова и Лобанка. Машина двигалась на красный свет.

Произошло столкновения с автомобилем Volvo. Отмечается, что он водитель ехал на разрешающий сигнал светофора.

В результате удара автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. Пострадавших в аварии, к счастью, нет.

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