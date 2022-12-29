В Минске после ДТП опрокинулась машина «скорой помощи»3
- 29.12.2022, 15:07
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«Скорая» ехала c включенными проблесковыми маячками и сиреной.
Сегодня в Минске произошло ДТП с участием машины «скорой помощи»
«Скорая», как сообщает ГАИ, ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной по перекрестку улиц Одинцова и Лобанка. Машина двигалась на красный свет.
Произошло столкновения с автомобилем Volvo. Отмечается, что он водитель ехал на разрешающий сигнал светофора.
В результате удара автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. Пострадавших в аварии, к счастью, нет.