Доберман Путина 6 Виктор Небоженко

29.12.2022, 15:10

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Глава Кремля надеется, что его защитят от бунта военных.

Путин стравливает всех со всеми. После того, как хозяин банды наемников и зэков ЧВК «Вагнер» Пригожин публично оскорблял друга президента Путина министра обороны России Шойгу и начальника Генерального штаба МО РФ Герасимова и не испугался их мести, он взялся за осмелевшего и ужасно болтливого бывшего президента России Медведева.

Пригожину обидно – он рецидивист, а Медведев еще ни разу не сидел, но оба – друзья президента Путина.

Пригожин заявил, что заявления и прогнозы Медведева – это его «эротические фантазии», а не слова большого политика. Такого в России еще не было. Так в России еще не оскорбляли ни Горбачева, ни Ельцина. А сейчас все обиженные – Шойгу, Герасимов и сам Медведев – молчат и терпят эти публичные оскорбления, издевательства над своими заслугами и должностями, надеясь на справедливость Путина.

Теперь президент России Путин уверен, что если военные захотят избавиться от него, то в стране есть кому его защитить – это 50-тысячная армия Пригожина и армия Кадырова.

Виктор Небоженко, Facebook

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