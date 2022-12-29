Одесские морпехи уничтожили две вражеские РСЗО «Град» на донецком направлении
- 29.12.2022, 15:26
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Противника обнаружила аэроразведка.
На донецком направлении артиллеристы одесской бригады морской пехоты уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня «Град».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки морпехи опубликовали в соцсетях.
«На днях в Донецком направлении артиллеристы одесской бригады морской пехоты уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град". Противника обнаружила аэроразведка, позже передавшая координаты куда следует. Как результат, у рашистов минус два БМ-21. Число ликвидированной живой силы противника уточняется», - говорится в комментарии к видео.