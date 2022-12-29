закрыть
29 декабря 2022, четверг, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Одесские морпехи уничтожили две вражеские РСЗО «Град» на донецком направлении

  • 29.12.2022, 15:26
  • 1,694
Одесские морпехи уничтожили две вражеские РСЗО «Град» на донецком направлении

Противника обнаружила аэроразведка.

На донецком направлении артиллеристы одесской бригады морской пехоты уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня «Град».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки морпехи опубликовали в соцсетях.

«На днях в Донецком направлении артиллеристы одесской бригады морской пехоты уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град". Противника обнаружила аэроразведка, позже передавшая координаты куда следует. Как результат, у рашистов минус два БМ-21. Число ликвидированной живой силы противника уточняется», - говорится в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип
На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип