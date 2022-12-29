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В Казахстане за хищение $31 миллиона будут судить владельца экс-McDonald’s в Беларуси

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  • 29.12.2022, 15:23
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В Казахстане за хищение $31 миллиона будут судить владельца экс-McDonald’s в Беларуси

Под арест попали три авто и 15 объектов недвижимости Кайрата Боранбаева.

В Казахстане завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является Кайрат Боранбаев, владелец белорусской компании «КСБ Виктори Рестораны» (раньше «Макдональдс»). Об этом сообщает агентство Казахстана по финансовому мониторингу.

О задержании Кайрата Боранбаева стало известно еще в марте 2022 года. Ему вменяется в вину хищение более $31 млн. во время закупок сжиженного нефтяного газа, а также легализация денежных средств, которые были получены преступным путем. Дело направлено в суд, а на деньги обвиняемых (более $81 млн) арестованы. Кроме того, под арестом три автомобиля и 15 объектов недвижимости.

Официально «МакДональдс» прекратил свою работу в Беларуси в ноябре 2022 года.

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