«Все в квартире начало трястись»: белорусы - о падении ракеты в Брестской области 11 29.12.2022, 15:29

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Взрыв слышали не только в деревни Горбаха.

Белорусские мониторинговые группы сообщают, что в поле возле деревни Горбаха в Ивановском районе Брестской области обнаружили обломки ракеты. Режим Лукашенко заявил, что это обломки украинской ракеты «С-300». Стоит отметить, что эти ЗРК стоят на вооружении и российской армии.

Местная жительница Марина сообщила журналистам zerkalo.io, что сегодня примерно в половине десятого утра она проснулась от грохота.

— Мой полуторагодовалый ребенок тоже вскочил от звука и заплакал. Все в квартире начало трястись, очень было страшно, — говорит девушка.

Ее слова подтверждает и житель Иваново Владимир. Он утверждает, что примерно в то же время услышал за окном «звук, похожий на сильный взрыв».

— Пошла какая-то вибрация. Думал, не дай бог нас уже кто-то обстреливает. А потом в интернете прочитал информацию. Повезло, что не разорвалось.

Жительница Иваново Евгения также подтвердила, что слышала «что-то похожее на взрыв».

— Он был очень громким. Я прочитала, что это была ракета, только неясно чья. Вот обсуждаем сейчас с родителями, что, кажется, пора уезжать из наших приграничных районов, — комментирует девушка.

Очевидцы рассказывают журналистам «Еврорадио» рассказывают о мощном взрыве, от которого тряслись окна. Взрыв слышали не только в деревни Горбаха, но и в радиусе десяти километров.

Чиновники, которым позвонили журналисты, ответили, что «ничего в Ивановском районе не падало».

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