Взрывы в Джанкое: стало известно об атаке дронов на авиабазу РФ 29.12.2022, 15:37

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Над пригородом поднимается столб дыма.

Утром в четверг, 29 декабря, в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны взрывы.

В соцсетях начали появляться сообщения о работе ПВО.

Позже один из Telegram-каналов сообщил, что взрывы были слышны в районе российской базы в селе Майское и станции Азовская под Джанкоем.

Предположительно, работали украинские беспилотники.

«Над Джанкоем что-то сбивают в небе. Как сообщают наши подписчики, взрывов было 3-4, сейчас над пригородом поднимается столб дыма», – сказано в посте телеграм-канала «Крымский ветер».

Отмечалось, что на площадке хранения боеприпасов на станции Азовская в находилась техника российских оккупантов, в частности, установки «Град».

Российские оккупационные власти в оккупированном Крыму и Генштаб ВСУ пока не прокомментировали ситуацию.

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