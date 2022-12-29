Лукашенковские пропагандисты рассказали, как сдаваться в плен ВСУ 3 29.12.2022, 15:40

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Лукашисты призывают выполнять все команды украинских военных.

Одиозная пропагандистская газета «Минская правда» опубликовала статью под названием «Не хочу умирать! Как правильно сдаваться в плен». Статья появилась на сайте издания 28 декабря, обратила внимание «Медиазона». Затем статья пропала с сайта газеты, но страница сохранилась в веб-архиве.

Издание написало, что «украинские военные забрасывают на территорию Беларуси информационные листовки с призывом не поддаваться на провокации российского руководства и не участвовать в преступной войне против Украины».

«Беларусь должна жить! Граждане Беларуси! Сейчас в Европе идет самая большая война со времен второй мировой! Российская Федерация под мнимым предлогом атаковала Украину, но, не рассчитав свои силы, понесла поражение. Сохраните мир в своих домах. Не дайте втянуть Родину в войну, где будут умирать наши дети», — процитировала текст «Минская правда».

«Отстегните магазин и и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз. Поднимите и покажите пустые руки. По возможности показывайте высоко отрез белой ткани. Громко кричите: «Сдаюсь! Приблизьтесь по команде. Выполняйте все команды украинских военных», — цитируют листовку лукашисты.

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