На месте демонтированного памятника Екатерине II в Одессе установили украинский флаг 1 29.12.2022, 15:45

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Видеофакт.

Утром в четверг, 29 декабря, на месте демонтированного памятника основателям Одессы, частью которого является и статуя Екатерины II, появился украинский флаг.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он также опубликовал видео, на постаменте нет статуй, но развевается украинский флаг.

«Одесса. Катерининская площадь. В эти минуты», — прокомментировал Братчук.

В ночь на 29 декабря замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал последние работы по демонтажу памятника Екатерине II.

30 октября горсовет Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II, а 28 декабря начался его демонтаж.

Мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого. Именно туда могут со временем переместить и памятник Екатерине II.

Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее «сподвижников» — это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов. Изначально монумент был сооружен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году — восстановили.

После того как петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей, президент Владимир Зеленский передал обращение в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией. Президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно — очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

В сентябре памятник дважды обливали красной краской, а до этого на постаменте монумента оставили надпись «Екатерина=Путин», выполненную красной краской. 2 ноября на голову российской императрице надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.

Власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин. 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%) поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.

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