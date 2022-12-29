Быстрые закуски на Новый год: простые угощения за 15 минут
- 29.12.2022, 15:51
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Как сэкономить время во время подготовки к празднику.
Быстрые закуски на Новый год готовятся буквально за 15 минут без лишних хлопот.
Закуски на Новый год разогревают аппетит и готовят к подаче основного блюда. Если у вам нет времени или желания часами стоять у плиты, издание УНИАН предлагает рецепты простых и быстрых праздничных закусок. Эти блюда можно приготовить за 15-20 минут без излишних хлопот.
Закуска на Новый год «Мандаринки»
Эта закуска внешне напоминает мандарины. Сверху можно прикрепить «листья» из мяты.
Вареные яйца - 2 шт.
Вареная морковь - 3 шт.
Плавленые сырки - 2 шт.
Сыр твердый - 100 г.
Чеснок - 2 зубчика.
Майонез - 2-3 ст.л.
Соль, перец по вкусу.
Яйца и морковь отварить до готовности. Чтобы морковь быстрее сварилась, её можно мелко нарезать. Натереть на крупной терке плавленый и твердый сыр, а также яйца. Чеснок выдавить через пресс или мелко натереть. Смешать в большой миске тертые сыры, яйца, чеснок и майонез, посолить и поперчить по вкусу.
Из сырной массы мокрыми руками скатать шарики размером с мандарин. Морковь натереть на средней терке и слегка подсолить. Затем мокрыми руками равномерно обвалять каждый сырный шарик в тертой моркови. Слегка приплюснуть «мандаринки» и переставить в холодильник.
Рулетики с ветчиной и огурцом на Новый год
Очень быстрые рулетики всего лишь из трех ингредиентов.
Маринованные огурцы мелкие - 8 шт.
Ветчина - 8 тонких ломтиков.
Крем-сыр - 120 г.
Ветчину нарезать тонкими широкими ломтиками. Каждый ломтик смазать мягким сливочным сыром. Затем на ветчину выложить мелкие огурцы. Завернуть ветчину рулетиками и при необходимости закрепить зубочистками.
Фаршированные крабовые палочки с яйцом и плавленым сыром
По желанию в начинку можно добавить размятое вилкой авокадо - тогда начинка будет приятного зеленоватого цвета.
Крабовые палочки - 200 г.
Яйца - 3 шт.
Твёрдый сыр - 80 г.
Чеснок - 1 зубч.
Майонез - 2 стол.л.
Соль, перец по вкусу.
Яйца сварить вкрутую. Натереть на крупной терке яйца и сыр, а на мелкой терке - чеснок. Смешать яйца, сыр, чеснок и майонез, посолить и поперчить начинку по вкусу.
Затем аккуратно развернуть крабовые палочки. Чтобы крабовые палочки хорошо раскрутились и не сломались, разомните их пальцами пару минут по всей длине, или опустите на несколько минут в горячую воду. Смазать крабовые палочки начинкой и снова завернуть в рулет.
Закуска из лаваша с фетой и финиками
Необычное сочетание соленого сыра, сладких фиников и пряного чеснока очень удивит гостей.
Лаваш - 3 шт.
Сыр фета - 250 г.
Сметана или майонез - 3 ст.л.
Чеснок - 3 зубчика.
Укроп, петрушка - 50 г.
Финики без косточек - 100 г.
Соль, перец по вкусу.
Финики мелко нарезать, зелень помыть и порубить ножом. Натереть чеснок на мелкой терке. Фету размять вилкой. Смешать в большой миске фету, финики, чеснок, зелень и майонез или сметану. Начинку равномерно разложить по лавашу и закрутить рулет. Нарезать рулеты на порционные кусочки.
Тарталетки с красной рыбой
Красную рыбу можно заменить селедкой или крабовыми палочками.
Тарталетки готовые - 30 шт.
Плавленые сырки - 2 шт.
Майонез - 4 ст.л.
Красная рыба слабосоленая - 300 г.
Свежий огурец крупный - 1 шт.
Яйца вареные - 2 шт.
Зелень для украшения.
С огурца снять кожуру и нарезать мякоть мелкими кубиками. Яйца отварить вкрутую. Натереть на крупной терке яйца и плавленые сырки. Рыбу нарезать мелким кубиком. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и выложить в тарталетки. Солить начинку не нужно, поскольку рыба сама по себе соленая. Украсить тарталетки зеленью или икрой.
Форшмак из селедки
Для форшмака выберите малосольное филе селедки без косточек.
Филе селедки - 100 г.
Кислое яблоко - 50 г.
Молоко - 40 мл.
Лук - 20 г.
Мякоть хлеба - 30 г.
Яйцо - 1 шт.
Зеленый лук - 3 пера.
Яйца отварить вкрутую. Хлебный мякиш замочить в молоке на пару минут и отжать. Удалить кости с селедки. Смешать селедку, яблоко, лук, хлеб, вареное яйцо и зеленый лук. Перебить смесь до однородности или пропустить через мясорубку. Готовый форшмак можно намазать на хлеб.