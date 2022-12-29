«Позорники»: россияне набросились на Путина и Шойгу из-за их трусости 4 29.12.2022, 15:57

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фото: epa

Одна война и два мира.

Визиты один за другим президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова в Бахмут, где идут ожесточенные бои, стали ударом для россиян, поддерживающих преступную агрессию Кремля. Признать то, что украинцы, в отличие от российских «военачальников», не отсиживаются в бункерах, некоторым было трудно, однако факты – вещь упрямая. После этого досталось и Путину, и Шойгу, и Кадырову, пишет obozrevatel.com.

Щелчок по носу

Первым потрясением для россиян стал приезд во фронтовой Бахмут Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Президент пообщался с защитниками и наградил их накануне своего визита в США.

Поверить в то, что первое лицо «наплевало» на безопасность и оказалось в зоне огневого поражения, в России сначала просто не могли. Многочисленные фото и видео называли фейковыми, говорили, что съемка велась под Киевом или даже в Харькове на территории какого-то завода, просчитывали время на дорогу и так далее.

Российский сегмент Telegram заполонила именно версия «фейковости», что умело курировали спецслужбы страны-агрессора.

То же самое началось и после сообщения ГУР МО, что руководитель украинской военный разведки Кирилл Буданов приезжал в Бахмут, где встретился с разведчиками-спецназовцами. Однако он засветился на нескольких локациях, в том числе и на улицах, а это дало возможность OSINT-расследователям точно определить, где находился Буданов. Вывод был однозначный: всего в 600 метрах от позиций россиян.

«Наши позорники прячутся в бункерах, а их ВИПы ездят в Бахмут», «Это настоящее унижение», «Мы воюем или играемся?» – такими были самые мягкие комментарии в российском сегменте Telegram.

Одна война и два мира

То, что российские «военачальники», в отличие от украинских, предпочитают прятаться в бункерах, но в то же время пиариться на несуществующих «опасных поездках» – чистая правда.

Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу в середине декабря «проверил передовые позиции российских подразделений». Однако они оказались более чем в 70 километрах от линии фронта.

Россияне припомнили и Рамзану Кадырову, который то и дело сыплет угрозами, его мартовский «приезд в Украину» и фото с пулеметом на АЗС, которая в итоге оказалась бензоколонкой «РосНефти» где то в России.

Больше всего досталось, конечно же, президенту РФ Владимиру Путину, который уже и собственной тени боится. Более восьми лет назад он пообещал приехать в оккупированную часть Донецкой области, однако этого так и не произошло. Сейчас же он и вовсе отменяет все свои встречи и выступления – судя по всему, боится покушения.

А недавнее посещение Путиным «зоны спецоперации» и вовсе оказалось липовым: это был штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

«Одна война – два мира». Такой вывод сделали на одном из российских оппозиционных ресурсов. И привели пример, как Путин встречался с «пропагандистской помойкой» в тот же день, когда Владимир Зеленский находился в Бахмуте.

Президента РФ и вовсе назвали «накачанным ботоксом на утолщенных подошвах персонажем, который прятался от всех в коронавирус, принимал гостей за комически длинным столом, боящимся не то что приблизиться к линии фронта, а даже выйти к своему народу, встречи с представителями которого имитируются сотрудниками ФСО».

Разница, что и говорить колоссальная: как между президентами, так и, в принципе, между странами. И только сейчас россияне начинают осознавать глубину этой пропасти.

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