«Меня часто подкармливают вахтеры» 3 29.12.2022, 16:00

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Какие на самом деле в Беларуси зарплаты у бюджетников.

В Беларуси у бюджетников очень низкие зарплаты. «Зеркало» попросило молодого специалиста рассказать, сколько он зарабатывает и на что хватает зарплаты.

«Меня часто подкармливают вахтеры»

Молодой специалист Матвей работает в доме культуры райцентра хореографом и по совместительству руководит собственным коллективом. У него есть свои рабочие задачи, но помимо этого руководство дает много дополнительных.

— Директору ДК неинтересны твои обязанности, приходится делать то, чем я не должен заниматься. Мол, давай-ка, лезь в костюм зайца и иди развлекай народ или иди пой на сцене, и нас не волнует, что петь ты не умеешь. И таких примеров очень много.

На работе Матвей находится шесть дней в неделю. В среднем в месяц у его «чистый» заработок выходит 520−540 рублей. Этих денег не хватает даже на необходимые траты — коммуналку, еду. Поэтому парень иногда подрабатывает по ночам танцором на частных вечеринках, также изредка ему помогают родители. Поэтому об отдыхе он даже не задумывается, ведь он и в родной город съездить не успевает.

— Продукты закупаю в «Грошыке». Это крупы, макароны, пельмешки, воды (из-под крана не могу пить, она в нашем городе сомнительная). Но есть очень хороший плюс во всем этом: меня очень часто подкармливают вахтеры на работе, потому что я очень стройный — специфика профессии. Жалеют меня, называют «горем луковым», и если долго задерживаюсь в ДК, интересуются, успел ли я купить колбасы.

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