Россия второй раз за день атакует Харьков 1 29.12.2022, 16:16

2,554

Под прицелом - критическая инфраструктура.

В четверг, 29 декабря, Россия во второй раз за день атакует Харьков. В городе была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы.

Информацию о том, что город под прицелом россиян, подтвердил мэр Игорь Терехов. По его словам, теперь оккупанты бью по инфраструктуре в Индустриальном районе.

- Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется, — говорится в его сообщении.

Россия атаковала Харьков утром 29 декабря 2022 года

В четверг, 29 декабря, Россия с самого утра атаковала Харьков. В городе была слышна серия взрывов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Были зафиксированы прилеты 4 ракет, предположительно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.

- Под прицелом - критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, - писал глава Харьковской ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».