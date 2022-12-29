Воздушные силы ВСУ: Верить режиму Лукашенко не стоит

Воздушные силы ВСУ: Верить режиму Лукашенко не стоит1
- 29.12.2022, 16:26
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Юрий Игнат прокомментировал инцидент с падением ракеты на территории Беларуси.
Командование Воздушных сил Украины отреагировало на информацию о падении ракеты на территории Беларуси по время массированной атаки РФ. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил «24 каналу», что верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит.
Он отметил, что вскоре украинская сторона проведет объективный контроль ситуации и последствий очередной атаки РФ и сообщит информацию об этом инциденте.
- В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств — какие-то обломки могут попадать. Но все эти факты — следствие российской агрессии и ракетных атак России, — заметил Игнат.