Воздушные силы ВСУ: Верить режиму Лукашенко не стоит 1 29.12.2022, 16:26

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Юрий Игнат прокомментировал инцидент с падением ракеты на территории Беларуси.

Командование Воздушных сил Украины отреагировало на информацию о падении ракеты на территории Беларуси по время массированной атаки РФ. Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил «24 каналу», что верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит.

Он отметил, что вскоре украинская сторона проведет объективный контроль ситуации и последствий очередной атаки РФ и сообщит информацию об этом инциденте.

- В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств — какие-то обломки могут попадать. Но все эти факты — следствие российской агрессии и ракетных атак России, — заметил Игнат.

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