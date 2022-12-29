Борислав Береза: Контрнаступление Украины уже идет, результат мы скоро получим 29.12.2022, 16:37

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Борислав Береза

Быстрых вариантов окончания войны два.

Развязанная Россией война в Украине показала, кто является крупнейшим лузером года. За десять месяцев войны украинцы развенчали миф о «второй армии мира» и пошли еще дальше, доказав, что все разговоры об «аналогах нет» и мощной российской ПВО – ничего не стоят. Но война еще продолжается и надеяться на ее скорейшее окончание не стоит. Россияне настроены на длительный конфликт и у них хватает мобилизационного ресурса, чтобы продолжать забрасывать украинцев мясом».

Ударит ли Украина по Москве, что Украине нужно для победы и каким образом война может закончиться очень быстро, «Апострофу» рассказал народный депутат Украины 8-го созыва и экс-военный ВСУ Борислав Береза.

– Кто самый большой лузер 2022 года?

– Человек, претендующий на звание «лузер года», одновременно претендует на победу в номинации «мерзость года», «падло года» и в номинации «человек, которого искренне ненавидят все украинцы». Конечно, это Владимир Путин. И он одерживает победу во всех этих номинациях. У него есть несколько подхалимов, например, тот самый Лукашенко, который хочет получить какое-то звание, но единственная номинация, в которой он может победить – это «подхалим Путина №1». Еще есть подхалим Орбан, но это немного другая история, хотя он тоже подыгрывает России и, к сожалению, тормозит любые продвижения Украины в НАТО.

– Вот Орбан недавно заявил, что если США перестанут поставлять оружие Украине, война закончится. Конечно, закончится она убийствами украинцев и оккупацией остальных украинских территорий.

– Для Орбана главными являются три вопроса: первый – поддержка от России, второй – получение дешевых энергоресурсов из РФ, третий – получение личных тайных преференций. Но здесь интересная история, потому что нашелся метод противодействия Орбану, а именно, Венгрия не получила выделенные для нее 22 млрд от ЕС. Почему не получили? Потому что ЕС устал от Венгрии и откровенно сказал, что пока она и дальше будет такой, как есть и не вернется на путь реформ, ни копейки венгры не получат. А без этих денег Венгрия не может прожить.

И здесь разворачивается очень интересная история, Орбан частично сменил риторику, стал рассказывать, что Украина – это Европа и нужно принимать нас в ЕС. Но это происходило недолго. Вероятно, кто-то из Кремля позвонил и Орбан вернулся к старой риторике. Поэтому не надо надеяться, что Орбан будет говорить что-нибудь положительное. Он не «консерва», а на самом деле один из сателлитов Кремля. И он сотрудничает с Москвой, потому что ему это выгодно, и так останется и дальше. Поэтому нам остается надеяться, что давление Европы на Венгрию будет таким, что проломит эту пророссийскую позицию.

– Что вы считаете самым большим «дном года» в действиях российской армии и руководства РФ? Упомянем и ворованные унитазы и технику из украинских домов, отправку повесток умершим детям и многое другое.

– У меня дача находится в Иванковском районе Киевской области, где в начале войны стояли кацапы. Они жили в моем доме и полностью его разграбили. Но кое-что оставили. Они украли электрочайник, а подставку не забрали. Они настолько шизонутые, что не знают, как работает электрочайник. У нас вообще есть в Украине люди, не знающие, как он работает? А те приезжают и не знают что это. Шайтан-машинка, по другому не назовешь. И вот их дремучесть меня действительно удивляет.

Я несколько раз присутствовал на допросе россиян и спрашивал только одно: что вас удивило в Украине? Они отвечали: ваша богатая жизнь. И это было в маленьком селе на Запорожье, которое богатым не назовешь, а они удивлялись нашим дорогам и заборам. Вообще все эти унитазы, стиральные машины и другая техника, у них этого всего нет, и они воруют то, чего никогда не видели.

Мне как-то рассказывали, как советские солдаты воровали из Германии все, что видели, машинки Singer, потому что это был раритет, воровали телефоны, но вернувшись домой, не могли понять, почему они не работают, и многое другое. А сейчас их потомки поступают так же – они воруют то, чего у них нет.

И ничего не изменится, потому что цивилизация до России не дошла, эволюции нет. У них за пределами Москвы и Питера цивилизация заканчивается и начинается подлинная Россия. Я когда-то был в Перми, так вот в Украине самый плохой сарай выглядит более цивилизованно, чем ресторан в том городе. Я помню, как россияне не верили, что в Украине асфальтированная дорога в деревне – это нормально. Россия – это тупиковое направление цивилизации. И это не потому, что я их хочу оскорбить, это выводы, которые мы делаем из того, что видим. Поэтому не нужно удивляться, каждый раз будет новое дно. Но иногда дно возвращается к ним бумерангом.

Несколько дней назад человека, который болеет раком, забрали в армию. Меня спрашивают, как с такого можно радоваться? Я не радуюсь, я считаю, что это вполне справедливый бумеранг, потому что этот человек работал в организации «Волонтеры русской победы», помогающей отлавливать «чмобиков». Сейчас его отловили, а его мать кричит: как можно, у него рак, он умирает. Но ведь можно. Если он так поступал, то чего с ним нельзя. Поэтому дно пробивают даже те, кто занимается углублением дна.

– А некоторые надеются на бумеранг посильнее, например, прилеты по Москве. Прилетит ли?

– Я бы спрашивал не о том, прилетит или нет, а куда именно прилетит. Вот я считаю, что это должен быть мавзолей, потому что это для них какой-то скрепный стандарт. Это для них будет даже не шок, они тогда поймут, что война пришла к ним. Или по «Вагнер Центру» в Питере – это тоже неплохая история. Россия только тогда поймет войну, когда она придет к ним в дом.

Но я хочу сказать только одно, пока они не напали на Украину, ничего не взрывалось ни в Курске, ни в Брянске, ни даже в Энгельсе. Поэтому посеявший ветер теперь пожинает бурю.

– По взрывам в Энгельсе они делают какие-то выводы? Что с их ПВО?

– Все уже видят, что легенда о «второй армии в мире» – это миф, который Украина развенчала. Мы показали, чего стоит российская армия - а она ничего не стоит. Выяснилось, что в россии защита на уровне детского сада. У них нет ПВО, они даже не могут защитить свои ядерные ракетоносцы. Это не только из-за качества, но и из-за количества, потому что все на передке, а внутри ничего нет.

Вот недавняя история о восьми «чмобиках», которые со всем оружием, а это автоматы, пулеметы и гранатометы проехали с Донбасса на попутках и сдались в городе Подольске Московской области. И ни один человек этого не увидел, их не задержал патруль. Это всего восемь человек, а почему нельзя, чтобы завтра 200-300 человек туда поехали? Их даже не нужно десантировать в Москве, они на попутках доедут. И если какая-нибудь украинская бригада так заедет в Москву, я даже не удивлюсь. Мы уже видим, чего стоят их слова об «аналогов нет», «вторая армия мира», об их защите, ФСБ и прочем. Ничего у них нет, это кусок дерьма.

Вот россияне кричат, что руки надо отрубить, кто воровал на армии. А кому отрубать? Шойгу? Или путину? Потому что он тоже получал из средств, которые воровал Шойгу. Мне понравилось, когда в России объявили мобилизацию и оказалось, что у них пропало 1,5 млн комплектов военной формы. По документам они были на складах, а де-факто нет ни формы, ни складов. Деньги украдены. А где они? Посмотрите на дома Шойгу на Рублевке. На огромные имения его детей, никогда не работавших. У сына Медведева в США большая сеть супермаркетов и заправок. Откуда это у него? А потом все удивляются, а куда все девалось, кто это сделал? Так вот мне кажется, что им всем медаль нужно дать от Украины «за коррупцию», они это заслужили.

– Что происходит под Бахмутом?

– Я общался с бойцами, стоящими на Бахмутском направлении. Там каждые 15-20 минут идет атака небольшими группами от 15 до 30 человек. «Вагнеровцы» прут, часть их наши убивают, другие уходят, не забирая не то, что погибших, но и раненых. Но со всем этим проломить нашу оборону им не удается. И там идет реальная война, в которой, к сожалению, умирают и наши ребята. Стреляющие по нашим из всего, чего можно, снаряды летят калибром от 152-мм до 82-мм.

Нам нужно больше боекомплекта, снарядов для нашей артиллерии, чтобы мы могли нормально отвечать кацапам. К сожалению, это проблема, которую не решает Минобороны, которое должно обеспечивать наши Вооруженные Силы всем, чем нужно. Вот недостаток БК – это то, что нам сейчас мешает проломить российское нашествие и перейти в контрнаступление.

– Залужный недавно также говорил, что для контрнаступления ему необходимы сотни танков, БМП и прочего. Так оно будет?

– Оружие идет, исподтишка, нестандартно, но идет. Очень медленно, хочется, чтобы это было быстрее и чтобы его было больше. Когда Запад говорит, что мы даем все, что можем - это неправда. Они могут давать больше, например, те же немецкие танки. Но вопрос здесь еще и в другом, а почему мы были не готовы? Почему тот самый министр обороны Таран, который сейчас является послом в Словении, саботировал закупку снарядов для артиллерии, а также прошляпил оборонный заказ по ракетам.

Будет ли контрнаступление? Он уже идет по определенным направлениям и в ближайшее время мы получим положительный результат. Нельзя все рассказывать, потому что это может помешать и создать огромные проблемы.

– Есть очень много прогнозов на 2023 год о том, как будут развиваться события на фронте. Какой из них наиболее реалистичен по вашему мнению?

– Прогнозов много, и в основном все они лежат на поверхности. То, что мы будем идти в направлении Мелитополя и Луганской области, всем понятно. Но никто не знает, какое направление будет выбрано окончательно. Это не позволяет россиянам сконцентрировать все силы на одном направлении, которые смогут остановить наше контрнаступление.

Подождите немного. Единственное, что могу сказать тем, кто думает, что война скоро закончится, поверьте, это самое фантастическое и позитивное, что может быть. Я очень хочу, чтобы война закончилась сегодня, но россияне настроены на продолжительный конфликт. У них хватает мобилизационного ресурса и старой техники, у них большие проблемы с новейшей техникой и деньгами, но им еще есть чем воевать. Как в 41-м они воевали "мясным" нашествием, так и сейчас. Это единственное, что у них осталось.

Контрнаступление, которое, безусловно, будет, будет происходить на определенных направлениях, не закончит войну.

Условно сегодня закончить войну можно двумя способами: если в Кремле сдохнет путин, либо если его отстранят от власти. Но надеяться на то, что война закончится сейчас, это только наши желания, через две-три недели война не закончится. Мы сражаемся со страной, которая будет бросать своих граждан в мясорубку и идти до конца, нам нужно настраиваться на долгосрочную войну. Но если что-нибудь случится и пойдет иначе, то я только порадуюсь.

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