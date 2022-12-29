Инженер - о зарплате: Это не жизнь, а выживание

Инженер - о зарплате: Это не жизнь, а выживание1
- 29.12.2022, 16:51
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Дополнительную нагрузку начальство не оплачивает.
«Зеркало» попросило молодого специалиста рассказать, сколько она зарабатывает и на что хватает зарплаты.
Марина - молодой специалист. Она работает в вузе инженером, дополнительно у нее есть часы как у преподавателя. На рабочем месте она находится примерно с 8.00 до 17.00. Вместе с дополнительной нагрузкой ее заработок в месяц составляет около 900 рублей (357 долларов).
— Как инженер я веду журналы охраны труда, посещаю круглые столы и мероприятия, обслуживаю оборудование, на мне висит большая материальная ответственность за стенды и электронные доски. Ну, а работа преподавателя уже сама за себя говорит, здесь расписывать особо нечего, — рассказала Марина.
По словам девушки, помимо основных функций, она регулярно «выполняет работу за заведующую кафедрой и другое начальство», иногда составляет разные акты и договоры, как преподаватель ведет чужие пары. Эту дополнительную нагрузку ей не оплачивают, потому что «молодой специалист здесь никто». Более того, периодически в «добровольно-принудительном порядке» сотрудников просят скинуться деньгами на нужды академии.
— Из обязательных трат у нас с мужем плата за общежитие, она более 120 рублей, на интернет уходит 20 рублей, 25 рублей за мой мобильный телефон, 40 рублей за проездной на транспорт. На продукты стараемся вписаться в 500 рублей, это в сутки 16,60 рубля на двоих. Питаться в столовой дорого, поэтому готовим сами. Продукты закупаем на акциях наперед, мониторя листовки магазинов. Это не жизнь, а выживание.