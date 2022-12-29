Белорусы — офицерам: За выполнение преступного приказа придется отвечать 9 29.12.2022, 16:59

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Пересечение границы с Украиной станет точкой невозврата.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Пишут, что нашли сбитую ракету на территории Беларуси! Диктатор Лукашенко планирует в ближайшее время делать какие-то заявления.

Это провокация со стороны русских? Предлог для войны?

Очевидно, что у русских все очень плохо в Украине. Украинцы дают хороший отпор захватчикам. Вот и понадобилось срочно с территории Беларуси наступать?

Хочу обратиться к офицерам ВС РБ. Не делайте глупостей! Вы же понимаете, что за выполнение преступного приказа вам придется дать ответ.

Если вы пересечете границу Украины, то это станет для вас точкой невозврата. Война перейдет на нашу территорию.

Вы готовы пожертвовать собой, своими семьями и квартирами, за которые вы так старательно служите? В одно мгновение ни вас, ни всего остального не станет.

Города и воинские части превратятся в руины. Украинцы — наш братский народ! Но если вы пересечете границу, то пощады вам не будет.

Сделайте правильный и мудрый выбор!

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