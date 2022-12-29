Как обычные украинцы помогли ПВО сбить российские ракеты в Киевской области 29.12.2022, 17:06

4,816

Более восьми ракет были сбиты в Киевской области, однако есть два попадания.

Во время массированной российской атаки 29 декабря украинская полиция получила 20 сообщений от граждан о пролете ракет на Киевщине. Благодаря своевременному информированию сил противовоздушной обороны удалось обеспечить эффективное противодействие воздушной опасности, сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

- Свыше восьми фактов сбития вражеских ракет есть в Киевской области. Есть, к сожалению, и два попадания, впрочем, благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных, — отметил он.

В результате атаки РФ был поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля.

- Благодарю граждан за своевременное сообщение о воздушной угрозе и призываю в случае воздушной тревоги немедленно проходить в укрытия! От этого зависит безопасность вашей жизни! – добавил Небитов.

Напомним, что во время ракетной атаки РФ 29 декабря украинская ПВО обнаружила 16 целей над Киевом, все они были уничтожены. Критическая инфраструктура города не пострадала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».