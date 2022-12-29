Как обычные украинцы помогли ПВО сбить российские ракеты в Киевской области
- 29.12.2022, 17:06
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Более восьми ракет были сбиты в Киевской области, однако есть два попадания.
Во время массированной российской атаки 29 декабря украинская полиция получила 20 сообщений от граждан о пролете ракет на Киевщине. Благодаря своевременному информированию сил противовоздушной обороны удалось обеспечить эффективное противодействие воздушной опасности, сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
- Свыше восьми фактов сбития вражеских ракет есть в Киевской области. Есть, к сожалению, и два попадания, впрочем, благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных, — отметил он.
В результате атаки РФ был поврежден 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля.
- Благодарю граждан за своевременное сообщение о воздушной угрозе и призываю в случае воздушной тревоги немедленно проходить в укрытия! От этого зависит безопасность вашей жизни! – добавил Небитов.
Напомним, что во время ракетной атаки РФ 29 декабря украинская ПВО обнаружила 16 целей над Киевом, все они были уничтожены. Критическая инфраструктура города не пострадала.