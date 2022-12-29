Новый год 2023: Какие блюда стоит подать к праздничному столу 29.12.2022, 17:12

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Рекомендации по сервировке праздничного застолья.

Грядущий 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика – животного, чей рацион представлен исключительно растительной пищей. Однако не забываем про второго хозяина года – Кота. Он хоть и домашний, но все же хищник, который не против полакомиться и рыбкой, и мышкой.

«АиФ» разбирались, как правильно составить новогоднее меню – 2023, чтобы угодить и Кролику, и Коту.

Главное правило при выборе новогодних блюд – не ставить на стол угощения, приготовленные из соответствующих животных (тотемов года). В связи с этим на столе не должно быть крольчатины или зайчатины, чтобы пушистик не обиделся на все последующие 365 дней.

Тем не менее, мясо подавать к столу можно. Это могут быть новогодние угощения из рыбы, птицы, свинины, баранины. Лучше приготовить блюдо из целой рыбины, курицы или куска мяса, который будет нарезан на порции непосредственно на столе. Приветствуются салаты, в состав которых будут входить, кроме овощей, и мясные компоненты.

Гарнир к горячему мясному новогоднему блюду может быть как из овощей (запеченных, отварных или тушеных), так и из злаковых (бурый или шлифованный рис, булгур, различные крупы из ячменя и пшеницы).

Поскольку пушистый грызун – абсолютный вегетарианец, то праздничное меню обязательно должно включать в себя много блюд из овощей, фруктов и зелени. Последняя должна присутствовать в салатах, закусках и оформлении горячих блюд и гарниров. Обязательно на новогоднем столе должны быть морковь и капуста – хоть в салате, хоть в гарнире, хоть в десерте (например, морковный торт). Яйца и молочные продукты скорее можно отнести к нейтральным продуктам, которые не являются исключительно кроличьими, но и причиной обиды пушистого зверька вряд ли станут, зато сделают новогодний стол более разнообразным и сытным.

Выбор безалкогольных напитков не ограничен ничем. Это могут быть ягодный морс, свежевыжатый сок, компот из сухофруктов, безалкогольный коктейль, чай, кофе. Особенно понравится символу 2023 года травяной чай с мятой, мелиссой или чабрецом.

От чего лучше отказаться в праздничном меню, помимо крольчатины? От бобовых (горох, нут, чечевица, бобы, фасоль) – эти продукты вызывают вздутие и могут стать причиной дискомфорта в желудке у людей, а у кроликов даже причиной гибели; от крепких алкогольных напитков (водка, коньяк и другие) – они допустимы только в небольших дозах в составе коктейлей, которыми тоже не следует слишком увлекаться.

Кроме того, не рекомендуется есть слишком жирную еду, а также телятину или говядину.

Существует несколько стилей сервировки праздничного застолья.

Скандинавский – для него характерен общий белый тон: посуда, скатерть, серебряные столовые приборы. На новогодний стол обязательно поставьте стаканчики с еловыми веточками, чтобы присутствовал хвойный аромат.

Кантри – этот стиль очень актуален в современности. В центре стола можно установить маленькую елочку в глиняном горшке. Гостям и членам семьи предложить уютные пледы, на новогоднем столе разложить кружевные салфетки, расставить красивые белые свечи в старинных подсвечниках.

Минимализм – в украшении новогодней трапезы преобладает черно-белый цвет. Елочку, стоящую посредине стола, можно украсить двумя-тремя простенькими белыми шариками, не более. Посуда — светлая, салфетки – черно-белые, и никаких излишеств в декоре интерьера и новогоднего стола.

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