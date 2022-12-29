Центр нацсопротивления Украины: В Беларуси находится группа иранских инструкторов 2 29.12.2022, 17:22

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Архивное фото AP

Иранские «шахеды» обычно летят в Украину с севера, с белорусских авиабаз.

В Беларуси заметили группу иранских инструкторов, обучающих военных РФ и координирующих запуски иранских дронов-камикадзе.

По данным украинского Центра национального сопротивления, группа иранцев, среди которых есть офицеры Корпуса стражей Исламской революции, была замечена в селе Микуличи Гомельской области.

По информации белорусских партизан, именно они координируют запуск дронов-«шахедов» по объектам инфраструктуры Киевской и других северных и западных областей Украины.

- Иранские военные находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ, - отметил ЦНС.

Кроме того, сообщается, что российские военные взяли на себя полный контроль над авиационными базами и аэродромами в белорусских Барановичах и Лиде и продолжают использовать их для запуска ракет и дронов по территории Украины.

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