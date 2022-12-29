В Польше 1 января стартует новая госпрограмма «Первая квартира» 29.12.2022, 17:32

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Программа предусматривает субсидии на ипотеку.

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил подробности о новой госпрограмме «Первая квартира» (Pierwsze Mieszkanie), которая стартует в следующем году, передает «Польское радио».

Она разработана таким образом, чтобы ею могли воспользоваться люди с разным семейным положением. Программа предусматривает субсидии на ипотеку.

Вальдемар Буда добавил, что в программе смогут участвовать как одинокие люди, так и люди, состоящие в браке и неофициальных отношениях: «Если кто-то может вложить собственные средства — 100-150 тыс. злотых, то сможет рассчитывать по программе на 600-650 тыс. злотых на покупку квартиры. Это касается одиночек. А если речь о семье, то ей предоставляется кредит в размере 600 тыс. злотых».

Вальдемар Буда отметил, что желающие воспользоваться программой смогут сделать это в любом банке.

Вальдемар Буда также рассказал о «Квартирном счете» (Konto Mieszkaniowe), на котором можно будет накопить на собственную квартиру за 3-10 лет.

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