Patriot'ы на марше: Путину нечем ответить 1 29.12.2022, 17:39

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Появление американских систем ПВО в Украине может окончательно завести Кремль в глухой угол.

Кремлевский диктатор Путин намерен начать охоту на ЗРК Patriot, которые страны Запада планируют поставить Украине с использованием иранского оружия и тактики подавления ПВО. Ранее бункерный фюрер грозился в случае передачи ракетных систем Киеву оперативно уничтожить все установки, чем лишь рассмешил военных специалистов. Невзирая на то, что уничтожение систем Patriot может стать желанной политической целью Москвы, у россиян мало возможностей для противодействия.

В том числе, в силу того, что указанные ЗРК функционируют не автономно, а составе оборонной и разведывательной системы стран НАТО. Об этом для «Апострофа» написал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Путин, как информирует Forbes, поручил своим военным начать охоту на ЗРК Patriot, которые страны Запада намерены поставить Украине. Сам Путин, кремлевские пропагандисты и «военкоры» рассказывали, что указанные ЗРК «устаревшие» и что они якобы уступают российским С-300. Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Комплексы постоянно модернизируют. Последние обновления привели к тому, что ЗРК напрямую поражает цель, а не подрывает выпущенную ракету вблизи цели.

Такие заявления Путина вызваны тем, что Запад меняет риторику относительно вопроса передачи ВСУ комплексов Patriot. Уже в следующем году наша армия получит возможность построить эшелонированную систему противовоздушной обороны, интегрированную в общую систему ПВО стран НАТО.

Последние события показывают, что риторика некоторых стран на Западе заметно изменилась относительно передачи нам этих зенитно-ракетных комплексов как малого, среднего, так и дальнего радиуса действия.

Как пример власти ФРГ заявили, что не имеет принципиальных причин возражать против передачи ЗРК Patriot Киеву после того, как США подтвердили их отправку. На прошлой неделе Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, в который вошли комплексы Patriot. В ближайшее время Пентагон начнет обучение украинского персонала по эксплуатации и обслуживанию указанной ракетной системы. По предварительным данным, Patriot'ы заработают в Украине не раньше, чем через два месяца.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, решение президента Белого дома предоставить ВСУ для защиты от российских атак суперсовременную систему противоракетной и противовоздушной обороны открывает двери для предоставления нам и других таких систем, что в перспективе дает нам существенно другой уровень защиты неба.

До таких решений Берлин делал упор на коллективное решение всех стран Североатлантического альянса, а США фактически создали прецедент по передаче ЗРК Patriot Украине. На Западе, как известно, прецеденты имеют существенное значение. Соответственно, мы можем ожидать передачи трех установок Patriot немецкой стороной, что в перспективе может обеспечить эшелонированную систему и противоракетной и противовоздушной обороны, которая будет интегрирована в общую систему стран НАТО.

ЗРК Patriot могут защитить от крылатых, баллистических ракет и беспилотников. Они одновременно выявляют и распознают более 100 воздушных целей, а также способны непрерывно сопровождать восемь выбранных из них, осуществлять подготовку исходных данных для стрельбы, пуска и наведения трех ракет на каждую цель на расстоянии до 160 км.

Особенно важна именно оборона от баллистических ракет. До последнего времени мы были практически беззащитными от такого рода ударов с воздуха.

Для уничтожения воздушных целей Patriot использует ракету PAC-2. Ее задекларированная способность уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км. Ракета имеет свою радиолокационную головку самонаведения и скорость до 4,1 Маха.

ЗРК Patriot – это лишь часть противовоздушной обороны. Для своей полноценной работы получает данные от самолетов типа AWACS и спутников, и, что самое главное, работает в единой системе с истребителями. Именно они для стран НАТО являются главными средствами обороны от ударов с воздуха.

В случае реализации такого подхода речь будет идти об общей системе управления европейской противовоздушной обороной. Тут следует напомнить, что после падения ракеты на территории Польши в ходе российского массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября Берлин предложил Варшаве свои комплексы Patriot. Тогда глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак предложил передать их Киеву.

В Берлине к предложению польского руководства отнеслись осторожно. Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт тогда заявила, что возможность использования оборонных систем НАТО за пределами территории стран альянса, в том числе в Украине, должна быть согласована с другими государствами-членами НАТО. Теперь мы видим, что вопрос де-факто согласован и кремлевскому диктатору, сидящему в бункере, тут ничем противодействовать.

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