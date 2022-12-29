Белорусские фармацевты назвали лекарства, которые должны быть в новогодней аптечке 29.12.2022, 17:47

Чем запастись на всякий случай?

Какие лекарства следует положить в аптечку перед Новым годом, чтобы быть подготовленным к любым сюрпризам, даже неприятным. На эту тему дали совет белорусские фармацевты.

От последствий переедания, тяжести и вздутия живота, пишут медики, должны быть под рукой средства от изжоги; ферментный препарат (чтобы помочь работе поджелудочной); препарат для снятия спазмов кишечника и желчевыводящих путей; таблетки для борьбы с метеоризмом.

Если еда с праздничного стола провоцировала приступ аллергии, на помощь могут прийти антигистаминные препараты.

Ну и не лишними будут лекарства от диареи и токсинов - на случай, если какое-то из блюд успеет испортиться при комнатной температуре. Выбирать стоит препараты-энтеросорбенты, самый простой из которых - активированный уголь.

Конечно, многие сталкивались с головной болью после шумных праздников. Особенно это неприятно, если нужно идти на работу. Поэтому, конечно, следует держать в аптечке что-то болеутоляющее.

Ну и на случай непредвиденных травм стоит всегда иметь под рукой бинт, вату, йод, пластырь.

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