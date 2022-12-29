В Израиле приведено к присяге новое правительство 29.12.2022, 18:07

Израильский кабинет вновь возглавил Биньямин Нетаньяху.

В Иерусалиме в четверг, 29 декабря, приведено к присяге новое правительство Израиля. Лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху, вернувшийся на пост премьер-министра после 1,5 года пребывания в оппозиции, представил 33 члена кабинета, пишет «Немецкая волна».

Основные задачи нового правительства Израиля

Биньямин Нетаньяху, выступая с речью перед депутатами кнессета, заявил, что урегулирование конфликта между Израилем и арабами имеет абсолютный приоритет. Другими важными задачами являются, по его словам, недопущение появления в Иране ядерного оружия, улучшение ситуации в Израиле в сфере безопасности, снижение стоимости жизни в стране и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Нетаньяху призвал депутатов от оппозиции уважать волю избирателей и смириться с поражением. Церемония инаугурации нового правительства Израиля сопровождалась протестами представителей будущей оппозиции, некоторые из них были удалены из кнессета.

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