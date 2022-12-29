Александр Фридман: Украина посылает Минску прозрачный сигнал 29.12.2022, 18:14

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Александр Фридман

Соагрессоры не должны удивляться подобным инцидентам.

Политолог Александр Фридман в своем Telegram-канале отреагировал на падение ракеты в Брестской области:

— В ВСУ предельно спокойно прокомментировали инцидент с падением ракеты на территории Беларуси. В Киеве не подтверждают украинское происхождение ракеты и подчеркивают, что доверять информации официального Минска нельзя. Вместе с тем украинская сторона принципиально не исключает, что обломки украинской ракеты могли упасть в Беларуси, и возлагает всю ответственность на Россию, которая ведет войну против Украины и проводит ракетные обстрелы ее территории.

Украина посылает весьма прозрачный сигнал Лукашенко: тот, кто выступает в войне соагрессором и предоставляет территорию своей страны иностранной армии для ведения войны, не должен удивляться подобным инцидентам – и сегодня, и в будущем.

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