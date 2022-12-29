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Украинского посла вызвали в лукашенковский МИД

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  • 29.12.2022, 18:33
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Украинского посла вызвали в лукашенковский МИД

Дипломату заявили «решительный протест».

В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима, передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

Дипломату заявили «решительный протест в связи с инцидентом с ракетой». Представители лукашенковского МИД призвали Украину «наказать всех виновных в инциденте».

Напомним, сегодня в Ивановском районе Брестской области упала ракета. Режим Лукашенко утверждает, что она была украинской. Представители ВСУ заявили, что белорусским властям не стоит доверять.

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