Украинского посла вызвали в лукашенковский МИД

Украинского посла вызвали в лукашенковский МИД4
- 29.12.2022, 18:33
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Дипломату заявили «решительный протест».
В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима, передает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.
Дипломату заявили «решительный протест в связи с инцидентом с ракетой». Представители лукашенковского МИД призвали Украину «наказать всех виновных в инциденте».
Напомним, сегодня в Ивановском районе Брестской области упала ракета. Режим Лукашенко утверждает, что она была украинской. Представители ВСУ заявили, что белорусским властям не стоит доверять.