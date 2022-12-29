Генштаб ВСУ: Вокруг Бахмута ежедневно отбиваем до 20 атак россиян 29.12.2022, 18:31

Россияне пытаются любой ценой захватить город.

Вокруг Бахмута в Донецкой области ВСУ ежедневно сдерживают до 20 атак российских войск. Именно на Бахмутском направлении Россия сосредотачивает основные усилия, потому что пытается захватить город.

Об этом сообщил руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

- Вокруг Бахмута украинские силы ежедневно сдерживают до 20 атак противника, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции наших войск, — подчеркнул он.

По его словам, на направлении оккупанты сосредоточили введение артиллерийского огня. Они уменьшили количество обстрелов украинских позиций в Херсонском и Запорожском направлениях.

- Более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии столкновения от Купянска до Марьянки приходится именно на Бахмутское направление. Противник пытается любой ценой, несмотря на многочисленные потери в личном составе, захватить Бахмут, — заметил Алексей Громов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».